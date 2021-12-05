Лавров объяснил, почему Украину нельзя оставлять "наедине с совестью"

Сергей Лавров высказался о проблеме невыполнения Киевом Минских соглашений. Он считает, что Украину нельзя оставлять "наедине со своей совестью": "Её надо заставлять".

Глава МИД России Сергей Лавров откровенно рассказал о том, как Россия собирается добиваться от Украины выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Он полагает, что Киев по своей воле ничего делать не станет, поэтому задача других государств — заставить власти Украины выполнять требования.

Об этом Лавров заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

"Если её (Украину — ред.) оставить наедине с собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет", - подчеркнул Лавров. "Её надо заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат", - уточнил глава русского дипведомства.

По словам Лаврова, Германия и Франция пока пренебрегают своими обязательствами, но Россия по-прежнему старается привлечь внимание к проблеме Минских соглашений.

Ранее Лавров заявил, что США готовы содействовать выполнению Украиной Минских соглашений для урегулирования кризиса. По словам российского министра, возможности американской стороны можно использовать для мирного процесса на украинском юго-востоке. Он также отметил, что США заверили Россию, что своими усилиями по урегулированию на Украине не хотят подорвать работу "нормандского формата".