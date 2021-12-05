Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах
Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
Россия ответила на провокации НАТО в Чёрном море "сюрпризом" на Курила...
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
Главная / Политика

Лавров объяснил, почему Украину нельзя оставлять "наедине с совестью"

05 декабря 2021, 15:00  •  79 • Политика
Сергей Лавров высказался о проблеме невыполнения Киевом Минских соглашений. Он считает, что Украину нельзя оставлять "наедине со своей совестью": "Её надо заставлять".
Глава МИД России Сергей Лавров откровенно рассказал о том, как Россия собирается добиваться от Украины выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Он полагает, что Киев по своей воле ничего делать не станет, поэтому задача других государств — заставить власти Украины выполнять требования.
Об этом Лавров заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".
"Если её (Украину — ред.) оставить наедине с собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет", - подчеркнул Лавров. "Её надо заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат", - уточнил глава русского дипведомства.
По словам Лаврова, Германия и Франция пока пренебрегают своими обязательствами, но Россия по-прежнему старается привлечь внимание к проблеме Минских соглашений.
Ранее Лавров заявил, что США готовы содействовать выполнению Украиной Минских соглашений для урегулирования кризиса. По словам российского министра, возможности американской стороны можно использовать для мирного процесса на украинском юго-востоке. Он также отметил, что США заверили Россию, что своими усилиями по урегулированию на Украине не хотят подорвать работу "нормандского формата".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



79
Источник
Похожие новости
05 декабря 2021, 05:40
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость"
05 декабря 2021, 03:20
Мировое правительство выходит из тени. Под предлогом ковида
05 декабря 2021, 09:10
Блинкен разозлил Лаврова: Встреча в Стокгольме переросла в перепалку
05 декабря 2021, 01:35
Владимир Соловьёв заявил о критической ситуации для России: "Летим в лоб"
05 декабря 2021, 07:25
Захарова ответила на выпад Псаки о России: "Важно помнить. Чтобы не забывать, Джен"
05 декабря 2021, 03:20
Китайский "щелчок по носу" для Байдена: Интригу раскрыла Asia Times
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 ноября 2021, 09:05
После нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян
30 ноября 2021, 13:40
Завтрашнее выступление Владимира Зеленского в парламенте может принести ему неприятный сюрприз
03 декабря 2021, 09:55
Украинский разведчик одним фактом осадил панику из-за "нападения России"
01 декабря 2021, 08:20
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сделать уже сейчас"
29 ноября 2021, 03:15
Эксперт: У Зеленского не будет восьми часов на подготовку к войне с Россией
02 декабря 2021, 05:20
Депутат Рады одной поговоркой охарактеризовал Зеленского как президента
03 декабря 2021, 00:00
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.