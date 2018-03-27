Лавров объяснил, почему США побоялись участвовать в московской конференции по Афганистану

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По оценкам главы МИД России, США решили отказаться от участия в международной конференции по ситуации в Афганистане по политическим мотивам.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал предстоящую международную конференцию по Афганистану в Москве. Глава российской дипломатии выразил сожаление в связи с тем, что США "уклонились" от участия во встрече.

Напомним, что международная конференция, посвященная проблемам Афганистана, пройдет в российской столице 14 апреля 2018 года. Помимо собственно афганских и российских представителей, в работе конференции также будут участвовать делегаты из Ирана, Пакистана, Индии, Китая и ряда государств Средней Азии.

По мнению Лаврова, США игнорируют московскую встречу по политическим мотивам. Американцев, прежде всего остального не устраивает то, что конференция была созвана в России, и то, что давший ей жизнь формат также является плодом усилий отечественной дипломатии.

"К сожалению, США от этого формата решили почему-то отказываться. По нашей оценке, чисто политизированные причины, связанные с тем, что формат инициирован Россией. Мы не гонимся за неким ложно понятым престижем, за зримыми, яркими достижениям на мировой арене. Все, что мы делаем в Афганистане, нацелено на то, чтобы эта страна была мирной, спокойной, процветающей, чтобы оттуда не исходили ни террористические, ни наркотические, ни какие другие угрозы", - сказал Сергей Лавров.