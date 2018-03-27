|
Лавров объяснил, почему США побоялись участвовать в московской конференции по Афганистану
27 марта 2018, 18:24 • 86 • Политика
По оценкам главы МИД России, США решили отказаться от участия в международной конференции по ситуации в Афганистане по политическим мотивам.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал предстоящую международную конференцию по Афганистану в Москве. Глава российской дипломатии выразил сожаление в связи с тем, что США "уклонились" от участия во встрече.
Напомним, что международная конференция, посвященная проблемам Афганистана, пройдет в российской столице 14 апреля 2018 года. Помимо собственно афганских и российских представителей, в работе конференции также будут участвовать делегаты из Ирана, Пакистана, Индии, Китая и ряда государств Средней Азии.
По мнению Лаврова, США игнорируют московскую встречу по политическим мотивам. Американцев, прежде всего остального не устраивает то, что конференция была созвана в России, и то, что давший ей жизнь формат также является плодом усилий отечественной дипломатии.
Подпишитесь на нас
86
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
26 марта 2018, 09:55
|
23 марта 2018, 00:39
|
21 марта 2018, 06:24
|
24 марта 2018, 02:39
|
21 марта 2018, 09:39
|
23 марта 2018, 00:39
|
27 марта 2018, 02:09