Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Дело Скрипаля": Тяжелые выводы для России
Путин сделал гражданами России свыше 60 человек: Большинство - украинцы
На дискредитацию выборов в России были брошены "батальоны русофобов" —...
Кандалы не жмут?
Главная / Политика

Лавров объяснил, почему США побоялись участвовать в московской конференции по Афганистану

27 марта 2018, 18:24  •  86 • Политика
По оценкам главы МИД России, США решили отказаться от участия в международной конференции по ситуации в Афганистане по политическим мотивам.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал предстоящую международную конференцию по Афганистану в Москве. Глава российской дипломатии выразил сожаление в связи с тем, что США "уклонились" от участия во встрече.
Напомним, что международная конференция, посвященная проблемам Афганистана, пройдет в российской столице 14 апреля 2018 года. Помимо собственно афганских и российских представителей, в работе конференции также будут участвовать делегаты из Ирана, Пакистана, Индии, Китая и ряда государств Средней Азии.
По мнению Лаврова, США игнорируют московскую встречу по политическим мотивам. Американцев, прежде всего остального не устраивает то, что конференция была созвана в России, и то, что давший ей жизнь формат также является плодом усилий отечественной дипломатии.
"К сожалению, США от этого формата решили почему-то отказываться. По нашей оценке, чисто политизированные причины, связанные с тем, что формат инициирован Россией. Мы не гонимся за неким ложно понятым престижем, за зримыми, яркими достижениям на мировой арене. Все, что мы делаем в Афганистане, нацелено на то, чтобы эта страна была мирной, спокойной, процветающей, чтобы оттуда не исходили ни террористические, ни наркотические, ни какие другие угрозы", - сказал Сергей Лавров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

86
Источник
Похожие новости
27 марта 2018, 18:24
"Дело Скрипаля": Тяжелые выводы для России
27 марта 2018, 18:24
Лавров объяснил, почему США побоялись участвовать в московской конференции по Афганистану
26 марта 2018, 19:39
МВД упростит жизнь иностранным специалистам и студентам: Получить паспорт России станет легче

Загрузка...
27 марта 2018, 18:24
Сначала покажи доказательства вины России: 12 стран ЕС отказались плясать под дудку Великобритании
27 марта 2018, 16:24
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
27 марта 2018, 03:24
Постпред РФ при ООН: действия США можно рассматривать как злоупотребление правами
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
26 марта 2018, 09:55
Дело Скрипаля: построение перед атакой
23 марта 2018, 00:39
Нам нечего сказать: Туск и Юнкер провели "лучшую" пресс-конференцию
21 марта 2018, 06:24
Украина потеряет безвиз
24 марта 2018, 02:39
Журналистка рассказала, как ее не домогался Слуцкий
21 марта 2018, 09:39
«Джавелин» - это полбеды. MMP - вот новая головная боль для российской оборонки
23 марта 2018, 00:39
США хотели показать свои боевые возможности в Арктике. Они это сделали
27 марта 2018, 02:09
Захарова прямо назвала заказчиков отравления Скрипаля в Солсбери
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.