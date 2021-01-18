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Лавров объяснил опасный для мира прецедент: Полдюжины человек обесценили Конституции
18 января 2021, 15:35 • 187 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил опасный для мира прецедент. По его словам, полдюжины человек из технологических корпораций обесценили Конституции. В качестве примера дипломат привёл блокировку аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях.
По словам Лаврова, последние события в США продемонстрировали, что технологические гиганты в грош не ставят Конституцию, что вызывает серьёзную озабоченность.
"Последние события, в том числе в Соединённых Штатах, и в принципе в ситуации, когда полдюжины человек, создавших свои технологические империи, даже знать не хотят о том, какие права у них есть в своём государстве", - заявил глава российского МИДа.
Лавров подчеркнул, что эти люди сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и "ни в грош не ставят" Конституции своих государств. События в США наглядно это демонстрируют, подчеркнул дипломат.
Ранее Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.
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