Лавров объяснил опасный для мира прецедент: Полдюжины человек обесценили Конституции

По словам Лаврова, последние события в США продемонстрировали, что технологические гиганты в грош не ставят Конституцию, что вызывает серьёзную озабоченность.

"Последние события, в том числе в Соединённых Штатах, и в принципе в ситуации, когда полдюжины человек, создавших свои технологические империи, даже знать не хотят о том, какие права у них есть в своём государстве", - заявил глава российского МИДа.

Лавров подчеркнул, что эти люди сами определяют свои права на основе так называемых корпоративных норм и "ни в грош не ставят" Конституции своих государств. События в США наглядно это демонстрируют, подчеркнул дипломат.

Ранее Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.