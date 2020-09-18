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Лавров объяснил интерес Запада к ситуации с Навальным

18 сентября 2020, 13:40  •  24 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Если бы не было истории с отравлением, русофобы нашли бы другой повод для санкций
Россию хотят развести с Евросоюзом как можно дальше. В этом глава МИД РФ видит причину столь бурного интереса ряда стран к ситуации с россиянином Алексеем Навальным. По мнению министра, если бы не было этой истории, лоббисты русофобской политики придумали бы что-нибудь другое.
"Все подчинено на данном этапе тому, чтобы подорвать как можно сильнее отношения между Россией и Европейским союзом",
– указал Лавров. Он отметил, что некоторые страны Европы это прекрасно сознают. Но в ЕС действует принцип солидарности, чем и пользуется русофобское меньшинство.
Министр отметил, что Россию обвиняют в инциденте с Навальным, обсуждают наказание, при этом под разными предлогами отказываются обосновать обвинения и даже идут на нарушение европейской конвенции, игнорируя запросы Генпрокуратуры.
"Германия говорит нам "мы ничего вам не можем сказать, идите в Организацию по запрещению химического оружия". Мы туда ходили несколько раз. Там говорят "идите в Берлин",
– обрисовал ситуацию Лавров, отметив, что аналогичная ситуация была со Скрипалями.
Накануне стало известно, что в Совет Европы поступил законопроект о санкциях, аналогичный американскому "Акту Магнитского". Европейский "Акт Навального" предполагает возможность введения персонального наказания иностранных граждан, которых в ЕС заподозрят в нарушениях прав человека.

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