Лавров объяснил интерес Запада к ситуации с Навальным

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Если бы не было истории с отравлением, русофобы нашли бы другой повод для санкций

Россию хотят развести с Евросоюзом как можно дальше. В этом глава МИД РФ видит причину столь бурного интереса ряда стран к ситуации с россиянином Алексеем Навальным. По мнению министра, если бы не было этой истории, лоббисты русофобской политики придумали бы что-нибудь другое.

"Все подчинено на данном этапе тому, чтобы подорвать как можно сильнее отношения между Россией и Европейским союзом",

– указал Лавров. Он отметил, что некоторые страны Европы это прекрасно сознают. Но в ЕС действует принцип солидарности, чем и пользуется русофобское меньшинство.

Министр отметил, что Россию обвиняют в инциденте с Навальным, обсуждают наказание, при этом под разными предлогами отказываются обосновать обвинения и даже идут на нарушение европейской конвенции, игнорируя запросы Генпрокуратуры.

"Германия говорит нам "мы ничего вам не можем сказать, идите в Организацию по запрещению химического оружия". Мы туда ходили несколько раз. Там говорят "идите в Берлин",

– обрисовал ситуацию Лавров, отметив, что аналогичная ситуация была со Скрипалями.

Накануне стало известно, что в Совет Европы поступил законопроект о санкциях, аналогичный американскому "Акту Магнитского". Европейский "Акт Навального" предполагает возможность введения персонального наказания иностранных граждан, которых в ЕС заподозрят в нарушениях прав человека.