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Лавров объяснил, где у ЕС нет перспективы против России
23 августа 2021, 09:05 • 116 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью венгерской газете "Мадьяр Немзет" объяснил, где у Евросоюза нет перспектив против России.
Министр отметил, что членство в ЕС и НАТО налагает на Будапешт обязательства, которые помимо всего прочего предполагают участие в многосторонних санкционных режимах против третьих стран. Причём, как подчеркнул Лавров, зачастую это происходит и тогда, когда идёт вразрез с национальными интересами Венгрии.
Лавров отметил, что в XXI веке не должно быть подобных принуждений к "блоковой солидарности". В целом же санкции являются негодным политическим инструментом, а в отношении России они бесперспективны.
При этом касательно отношений с Венгрией Лавров отметил, что в торгово-экономической сфере нет ощутимых раздражителей, которые нельзя устранить в ходе нормальных, рабочих консультаций.
"Наша "формула успеха" испытана временем", - сказал Лавров, отметив, что в основе этой формулы всегда заложены "здоровый прагматизм, уважение интересов друг друга", а также взаимная нацеленность на созидательную работу.
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