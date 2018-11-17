Лавров обвинил Запад в попытке создать плацдарм против России на Балканах: «Уроки Украины не выучены»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Сербскому телеграфу» заявил о том, что Запад пытается превратить Балканы «в еще один плацдарм против России», отметив, что «уроки украинской трагедии так и не выучены».

Во время интервью Лавров обратил внимание на тот факт, что в Москве знают о том серьезном давлении, которое сейчас оказывается на Белград, чтобы «заставить свернуть взаимовыгодное сотрудничество с нашей страной»

«Сербские братья уверенно ему противостоят», - отметил министр.

Глава МИД РФ обвинил Запад в попытках создать на Балканах еще одного противника России и сблизиться с Евросоюзом и США.

«Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в еще один плацдарм против России, - подчеркнул Лавров. - От стран региона настойчиво требуют сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем».

Руководитель внешнеполитического российского ведомства также напомнил об отказе западных стран от настойчивого предложения Москвы вместе «формировать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евроатлантике».

В результате Западом был, по словам Лаврова, избран «тупиковый путь расширения подконтрольного им геополитического пространства». И яркий пример тому — бомбежка Югославии в 1999 году, которая происходила с грубым нарушением норм международного права.