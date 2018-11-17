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Лавров обвинил Запад в попытке создать плацдарм против России на Балканах: «Уроки Украины не выучены»
17 ноября 2018, 11:24 • 198 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Сербскому телеграфу» заявил о том, что Запад пытается превратить Балканы «в еще один плацдарм против России», отметив, что «уроки украинской трагедии так и не выучены».
Во время интервью Лавров обратил внимание на тот факт, что в Москве знают о том серьезном давлении, которое сейчас оказывается на Белград, чтобы «заставить свернуть взаимовыгодное сотрудничество с нашей страной»
«Сербские братья уверенно ему противостоят», - отметил министр.
Глава МИД РФ обвинил Запад в попытках создать на Балканах еще одного противника России и сблизиться с Евросоюзом и США.
«Сегодня предпринимаются настойчивые попытки превратить Балканы в еще один плацдарм против России, - подчеркнул Лавров. - От стран региона настойчиво требуют сделать выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем».
Руководитель внешнеполитического российского ведомства также напомнил об отказе западных стран от настойчивого предложения Москвы вместе «формировать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евроатлантике».
В результате Западом был, по словам Лаврова, избран «тупиковый путь расширения подконтрольного им геополитического пространства». И яркий пример тому — бомбежка Югославии в 1999 году, которая происходила с грубым нарушением норм международного права.
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