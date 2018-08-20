Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина хочет прекратить пассажирское сообщение с Россией.Воскресный вечер с Сол...
Источник: Осенние выборы в Донбассе отложат до более благоприятного времени
«Нужны универсальные корабли»: почему Россия не станет строить вертолётоносцы
В России участника «Правого сектора» приговорили к двум годам колонии за экстрем...
Главная / Политика

Лавров обвинил США в создании препятствий для возвращения беженцев в Сирию

20 августа 2018, 15:09  •  68 • Политика
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что сейчас США пытаются искусственно затормозить возвращение беженцев в Сирию.
На последней пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров был вместе со своим ливанским коллегой Джебраном Бассилем. Сообщается, что Лавров назвал непродуктивным выдвижение искусственных требований для возвращения сирийских беженцев домой.
Лавров подчеркнул, что сейчас Вашингтон не просто отказывается участвовать в восстановлении Сирии. Как минимум - это намеренное создание ситуации, при которой беженцы не могут вернуться обратно, в САР.
«Это как раз подчеркивает то, о чем мы только что говорили, - наличие искусственных попыток затормозить процесс возвращения беженцев через отказ участвовать в восстановлении структуры в Сирии», - отметил Лавров. Он также напомнил, что спецпредставитель ООН по Сирии проводил встречу в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео.
Отметим, ранее Госдеп заявлял, что направит деньги, ранее предназначавшиеся для Сирии, на другие цели.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

68
Источник
Похожие новости
19 августа 2018, 16:24
«Не просто рутинная встреча»: В Совфеде прокомментировали переговоры Путина и Меркель
19 августа 2018, 19:39
Руцкой рассказал, как Ельцин пытался сбежать в американское посольство
19 августа 2018, 16:24
Политики в замке. Что обсудили Путин и Меркель

20 августа 2018, 03:24
Ушаков: встреча "нормандской четверки" может пройти в Париже
20 августа 2018, 11:54
«Заказов на несколько лет вперед»: В Минпромторге подсчитали сумму экспорта российского вооружения
19 августа 2018, 22:54
Путин во время свадьбы главы МИД Австрии пригласил молодоженов посетить Россию
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
14 августа 2018, 09:09
Как правильно бить американцев контрсанкциями
13 августа 2018, 16:39
Грозит ли долларовым счетам принудительная конвертация
13 августа 2018, 23:54
Захват танкера «Механик Погодин»: Уроки «Норда» прошли бесследно
19 августа 2018, 16:24
«Фигурантом может стать Порошенко»: США начали проверку хищений средств, выделенных Украине — адвокат
16 августа 2018, 13:39
«Собрались китаец, японец, немец и финн»: Угрозы украинского ведущего приняли за новый анекдот
16 августа 2018, 07:09
"Готовы сражаться с каждым русским в 11 часовых поясах?": Американцам объяснили бесперспективность войны с Россией
20 августа 2018, 03:56
Фильм Сенцова "Гамер". Разбор Шария
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.