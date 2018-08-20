Лавров обвинил США в создании препятствий для возвращения беженцев в Сирию

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что сейчас США пытаются искусственно затормозить возвращение беженцев в Сирию.

На последней пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров был вместе со своим ливанским коллегой Джебраном Бассилем. Сообщается, что Лавров назвал непродуктивным выдвижение искусственных требований для возвращения сирийских беженцев домой.

Лавров подчеркнул, что сейчас Вашингтон не просто отказывается участвовать в восстановлении Сирии. Как минимум - это намеренное создание ситуации, при которой беженцы не могут вернуться обратно, в САР.

«Это как раз подчеркивает то, о чем мы только что говорили, - наличие искусственных попыток затормозить процесс возвращения беженцев через отказ участвовать в восстановлении структуры в Сирии», - отметил Лавров. Он также напомнил, что спецпредставитель ООН по Сирии проводил встречу в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео.

Отметим, ранее Госдеп заявлял, что направит деньги, ранее предназначавшиеся для Сирии, на другие цели.