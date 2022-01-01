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Лавров обвинил США в попытках «выторговать» односторонние уступки

01 января 2022, 01:45  •  82 • Политика
Соединенные Штаты искусственно ограничивают выдачу неиммиграционных виз, чтобы «выторговать» односторонние уступки в соответствии со своими интересами. Об этом в пятницу, 31 декабря, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Сейчас американская сторона, ссылаясь на «нехватку персонала», искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз в Российской Федерации», — цитирует главу МИДа «РИА Новости».
По его словам, Вашингтон делает это «не просто так», а чтобы «выторговать» для себя односторонние уступки со стороны России.
Как подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, посольству США ничто не мешает заполнить квоту в 455 сотрудников и стабилизировать работу своей консульской службы.
В целом говоря о ситуации с визами, Лавров отметил: «К сожалению, ситуация по-прежнему сложная».
Министр напомнил, что с 12 мая 2021 года американцы приостановили выдачу недипломатических виз, при этом оставив за собой право рассматривать заявки, связанные с жизненно важными чрезвычайными ситуациями.
«Это суверенное решение США», — указал он.
Лавров также добавил, что Москва в контактах с Вашингтоном постоянно ставит вопрос о необходимости нормализации процесса выдачи виз.
Ранее, 24 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о том, что Россия призвала ООН запустить арбитражный трибунал против США из-за задержек с выдачей виз и захвата дипсобственности.
13 декабря в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что Москва хотела бы провести с Вашингтоном консультации по ситуации с дипмиссиями и выдачей виз. По его словам, Россия готова организовать эти консультации максимально быстро — до конца 2021 года, сразу после получения ответа Вашингтона по данному вопросу.
5 декабря посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, поскольку американским дипломатам не выдают российские визы. По его словам, сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как «визовый тупик».
22 сентября в МИД РФ указали на то, что США манипулируют выдачей виз для того, чтобы оказывать давление на другие страны.
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