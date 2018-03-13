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Лавров обвинил США в невыполнении последней резолюции ООН по Сирии
13 марта 2018, 19:39 • 66 • Политика
По словам главы МИД России, в предложенном Вашингтоном проекте не затрагиваются гуманитарные вопросы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в планировании внести в СБ ООН новый проект резолюции по Сирии, который говорит о нежелании Вашингтона выполнять резолюцию 2401 о прекращении огня в регионе.
"То, что вчера Никки Хейли пригрозила внести новую резолюцию, означает только одно: они провалились в выполнении предыдущей резолюции", - сказал министр.
По словам Лаврова, западные партнеры во главе с США не выполнили обязательство по резолюции 2401, требовавшее от них повлиять на подопечных, чтобы прекратить обстрелы жилых кварталов в Восточной Гуте.
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