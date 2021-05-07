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Лавров обвинил США и ЕС в "насаждении тоталитаризма" через новый мировой порядок

07 мая 2021, 19:25  •  79 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров обвинил США и ЕС в "насаждении тоталитаризма" через построение нового мирового порядка, действующего по странным правилам, а не по законам.
Соединённые Штаты Америки и Евросоюз занимаются насаждением тоталитаризма на мировой политической арене. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, принявший участие в онлайн-заседании Совбеза ООН.
Одним из их инструментов для достижения поставленных задач являются односторонние санкции. Дипломат отметил, что ограничения вводят, не имея международных правовых оснований, поэтому они незаконны. Ситуацию только ухудшает пандемия.
"Такие рестрикции резко сужают возможности целого ряда развивающихся стран по противодействию распространению инфекции", - подчеркнул Лавров.
Он отметил, что Запад пытается всеми силами остановить процесс формирования полицентричного мира, а вместо международного права насаждается концепция нового порядка, основанного на неких правилах, которые навязываются всем остальным. Москва призывает другие государства выстраивать свою внешнюю политику на основе Устава ООН и уважать суверенитет других стран.
"Запад более не озабочен нормами международного права и теперь требует от всех выполнять свои правила и соблюдать установленный им порядок", - добавил Лавров.
Как ранее заявила сайту 360tv.ru политолог Наталия Елисеева, США никогда не откажутся от санкционной политики, направленной против России. Это удобный инструмент давления, поэтому все заявления американцев о нормализации диалога между странами звучат абсурдно.
"Несмотря на то что США говорят о том, что не стремятся к эскалации отношений с Россией, на самом деле они делают для этого всё", - пояснила эксперт.
План США раскрыл госсекретарь Энтони Блинкен. Вашингтон пытается вынудить Москву изменить своё поведение и стать полностью послушной Западу. Поэтому сложно представить, что положение дел изменится в ближайшем будущем.

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