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Лавров обвинил НАТО в обострении обстановки в Азии

12 октября 2021, 13:30  •  52 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Запад передислоцирует войска после выхода из Афганистана
Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что НАТО стремится направить в азиатский регион беженцев из Афганистана. По мнению дипломата, северно-атлантический блок после выхода с территории исламской республики занимается передислокацией войск в другие азиатские страны. 
Министр иностранных дел России обратил внимание на усугубляющуюся геополитическую обстановку в регионе. Он подчеркнул, что в Азии наблюдаются попытки "разогревания" ситуации с целью смены налаженных механизмов взаимодействия между государствами, расположенными в данном регионе. 
По словам Лаврова, сегодня НАТО отказывается признавать ответственность за "эксперименты" двадцатилетней давности. Вместо этого, как отметил глава МИД РФ, проблема скинута на плечи международного сообщества, в частности, ее предложено решать государствам, граничащим с Афганистаном. 
Напомним, ситуация в исламской республике обострилась летом текущего года. После вывода войск США и их союзников по военно-политическому альянсу из Афганистана власть в стране захватили боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация). 

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