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Лавров обвинил Германию в засекречивании "дела Навального": "Хотелось бы разобраться"

27 августа 2021, 15:45  •  109 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил власти Германии в том, что они засекретили "дело Навального". "Хотелось бы разобраться", - отметил глава внешнеполитического ведомства.
Лавров обратил внимание на то, что правительство ФРГ не смогло ответить на вопросы депутатов об "отравлении" Навального.

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