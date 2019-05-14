Лавров обсудит с Помпео, как выйти из кризисов вокруг Венесуэлы, Ирана и Сирии

СОЧИ, 14 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет во вторник в Сочи полноформатные переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Это будет вторая за месяц личная встреча глав дипведомств и первый визит в РФ Помпео как руководителя Госдепартамента.

В последнее время российско-американские контакты значительно активизировались. Так, 3 мая по инициативе Вашингтона состоялся полуторачасовой телефонный разговор лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, а 6 мая Лавров по итогам встречи с Помпео на полях Арктического форума в Рованиеми заявил, что стороны сделали "очень неплохой шаг вперед" в развитие беседы президентов.

В Сочи Помпео будет принят главой российского государства.

Стоит отметить, что госсекретарь в последний момент отменил московскую часть визита, отправившись в понедельник в Брюссель для обсуждения с европейскими партнерами "недавних угрожающих действий и заявлений Ирана".

Односторонние решения

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе 8 мая 2018 года. Ровно через год президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке исполнения части обязательств по соглашению. Так, Тегеран возобновит работы по обогащению урана и приостановит модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники сделки не выполнят в течение 60 дней требования соглашения, в том числе в вопросах банковской сферы и торговли нефтью.

Лавров намерен выяснить у Помпео, как Вашингтон будет выходить из сложившегося вокруг СВПД кризиса. Пока ясно одно: американцы окажут колоссальное давление на европейских участников иранской сделки - Великобританию, Германию и Францию. У Тегерана, как известно, накопилась масса вопросов к европейцам по выполнению документа, в частности, по механизму защиты торгово-экономического сотрудничества от санкций США.

Обстановка обостряется не только на земле, но и на воде. Так, Белый дом грозит направить ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования страны.

Опасные доктрины

Обстановка в Венесуэле сравнима с жизнью на вулкане. После неудачных попыток оппозиции организовать госпереворот ситуация далека от стабильной, кроме того, США в рамках пресловутой "доктрины Монро", согласно которой вся Южная Америка является исключительной зоной их интересов, по-прежнему допускают силовой сценарий. Тем не менее, контакты Москвы и Вашингтона снизили градус напряженности. Как заявил 6 мая Лавров, стороны понимают, что военного решения ситуации быть не должно, "последствия такого сценария стали бы катастрофическими".

По мнению эксперта Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андреса Сербина, стороны будут исходить из своих экономических и геополитических интересов. "Обе страны согласны в том, чтобы избегать возможности военной интервенции в Венесуэле, что соответствует ожиданиям и большинства стран полушария. Но нужен и компромисс в том, что касается вопроса политического перехода в стране", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС .

Американская сторона верна односторонним подходам и касательно внутриукраинского кризиса, который после президентских выборов должен получить какое-то развитие. Пока же, отмечают на Смоленской площади, в отношении Украины администрация Трампа действует по инерции, оставшейся от президента Барака Обамы, "закрывая глаза на саботаж Киевом минских договоренностей". В Вашингтоне "поощряли реваншистские устремления украинской "партии войны" поставками вооружений, активно поддерживали религиозный раскол", констатировали в МИД РФ.

Отдельного внимания заслуживает Сирия, в частности, зона деэскалации Идлиб, где террористы контролируют более 90% территории. Боевики предпринимают атаки и на соседние районы провинции Хама. Скорейшее формирование состава участников сирийского конституционного комитета, вероятно, также войдет в повестку дня.

Контрольная работа

Продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) будет одной из центральных тем на переговорах. В феврале 2021 года истекает срок действия документа, поэтому у Москвы и Вашингтона остается все меньше времени согласовать его пролонгацию на пять лет.

Накануне Лавров напомнил, что у РФ есть вопросы к объявленному США переоборудованию большего количества пусковых установок подводных лодок и стратегических бомбардировщиков в неядерное состояние. "Это допускается договором, но переоборудование должно быть осуществлено таким образом, чтобы другая сторона имела возможность стопроцентно убедиться в невозможности вернуть эти пусковые установки и бомбардировщики опять в ядерное состояние", - указал министр.

Обеспокоенность за СНВ-III вполне объяснима: нет никаких гарантий, что соглашение не повторит судьбу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению российской стороны, выход США из ДРСМД ведет к слому нынешней системы контроля над вооружениями.

Вместе с тем Москва готова рассмотреть конкретные предложения в развитие заявлений Трампа о новом договоре по ядерному разоружению.

На основе равноправия

В Госдепартаменте накануне встречи осторожно обмолвились, что результаты сочинского раунда могут оказать влияние на перспективы организации нового саммита.

В российском дипведомстве убеждены, что двусторонние отношения можно выправить только на основе равноправия и уважения интересов друг друга. "Открыты к поиску путей преодоления существующих проблем и уверены, что рано или поздно это получится, поскольку отвечает потребностям обеих стран. Готовы к выстраиванию с США конструктивного и максимально тесного взаимодействия на основе равноправия и взаимного учета интересов", - подчеркнули в МИД.