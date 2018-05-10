Лавров обсудит с главой МИД ФРГ ядерную сделку с Ираном, Сирию и Украину

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МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы МИД России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Хайко Маас проведут в четверг в Москве переговоры, основными темами которых станут ситуация с соглашением по иранской ядерной программе, сирийская проблематика, взаимодействие в рамках "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ). Руководители дипведомств рассмотрят также положение дел на ключевых направлениях двустороннего сотрудничества.

"Предполагается провести обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ход реализации минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского кризиса, задачи взаимодействия в этой связи в рамках нормандского формата, урегулирование вооруженного конфликта и борьбу с терроризмом в Сирии и продвижение мирного процесса в Ливии, ситуацию на Ближнем Востоке, проблематику межкорейского диалога и иранскую ядерную программу", - сообщили в МИД РФ.

Это первая встреча Лаврова с Маасом после его назначения на должность главы германского внешнеполитического ведомства в марте 2018 года. Однако в апреле стороны уже провели телефонный разговор: тогда Лавров и Маас обсудили актуальную международную проблематику. Приезд главы МИД Германии откроет серию майских визитов в РФ представителей руководства страны: 13-14 мая Россию планирует посетить министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, а 18 мая в Сочи прибудет канцлер Ангела Меркель.

Дальнейшая реализация Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе станет одной из центральных тем встречи на фоне решения Вашингтона выйти из соглашения. Германия была одной из шести стран (наряду с Россией, Великобританией, Китаем, США и Францией), в июле 2015 года заключивших с Тегераном ядерную сделку после многих лет переговоров. Договоренность накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС.

Президент США Дональд Трамп многократно подвергал документ критике и заявлял о намерении разорвать сделку, если в нее не будут внесены устраивающие Вашингтон изменения. 8 мая глава американской администрации реализовал свои угрозы.

В Москве выразили разочарование таким решением американской стороны и подчеркнули, что СВПД является важнейшей многосторонней договоренностью. МИД РФ назвал данный шаг США "ширмой для сведения политических счетов" с Ираном и новым подтверждением их недоговороспособности.

Лидеры Великобритании, Франции и Германии также выразили сожаление в связи с отказом США от документа и подтвердили намерение и дальше придерживаться СВПД. В Москве и Берлине при этом подчеркивают, что находятся в контакте со всеми сторонами по ситуации с ядерной сделкой.

Президент Ирана Хасан Роухани в свою очередь заверил, что Тегеран продолжит реализацию ядерной сделки со своими партнерами без Вашингтона.

Ситуация на юго-востоке Украины подробно обсуждалась президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель в состоявшемся в начале апреля телефонном разговоре. Как сообщала тогда пресс-служба Кремля, лидеры условились продолжить совместную работу по урегулированию внутриукраинского кризиса в нормандском формате. Сегодня главы внешнеполитических ведомств России и Германии продолжат обсуждение данной тематики. Кроме того, Лавров и Маас могут обсудить вопрос о возможном размещении в Донбассе миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ.

Что касается возможности проведения министерской встречи и саммита "нормандской четверки", то такие перспективы остаются туманными. Как заявил ранее в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко, встреча нормандского формата будет востребована, когда Киев начнет выполнять свои обязательства по минским соглашениям. По его словам, если для таких контактов "созреют политические условия", Москва будет готова принять в них участие.

При этом в четверг в германском Ахене для обсуждения ситуации в Донбассе могут встретиться Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Петр Порошенко.

Лавров, как ожидается, привлечет внимание германского коллеги к ситуации, сложившейся в результате нанесения 14 апреля США, Великобританией и Францией ударов по территории Сирии. Предлогом для таких агрессивных действий, которые в Москве назвали абсолютно незаконными, послужила якобы осуществленная 7 апреля химатака в сирийском городе Дума.

В Берлине, несмотря на решение не участвовать в самой операции, сочли ее приемлемой. Хайко Маас, в частности, заявил тогда, что удар был "соразмерным и необходимым сигналом". Более того, он утверждал, что Совбез ООН был не в состоянии выполнять свои задачи по ситуации в Сирии из-за действий России.

Как ранее заявил ТАСС информированный источник в Москве, у российской стороны вызывает озабоченность политическая поддержка Берлином и лично Маасом ракетных ударов США и их союзников по арабской республике.

Высказывания по сирийской проблематике - не единственное, что настораживает Москву в риторике нового главы германского дипведомства. Как обратил внимание источник в беседе с ТАСС, с назначением Мааса "официоз в Берлине все чаще прибегает к антироссийской риторике, призывая к проявлению жесткости" в отношении РФ.

Отмечает российская сторона и тот факт, что Берлин, "действуя по сути в авангарде сформированного на Западе широкого антироссийского фронта", присоединился к "инициированной британцами бездоказательной кампании вокруг сфабрикованного в Лондоне" дела Скрипалей. Решение же выслать четырех российских дипломатов, по словам собеседника, является одним из примеров отказа ФРГ от самостоятельности и конструктивности в сотрудничестве с Россией.

При этом в Москве предупреждают главу германского МИД - подобные методы давления не изменят внешнюю и внутреннюю политику России, но могут привести лишь к дальнейшей деградации отношений двух стран, "и так пребывающих не в лучшей форме".

Возможности для позитивного сотрудничества двух стран все же имеются. Так, одной из центральных тем переговоров, как ожидается, станет энергетика, и в частности строительство газопровода "Северный поток - 2". В Москве неоднократно подчеркивали, что проект экономически выгоден европейским партнерам и будет способствовать энергобезопасности Европы, и отвергали попытки ряда стран обвинить РФ в намерении использовать газ как инструмент политического давления.

В МИД РФ отметили, что новое правительство ФРГ поддерживает проект, "рассматривая его в качестве экономической инициативы, способствующей диверсификации маршрутов поставок природного газа в Европу и минимизации транзитных рисков". "От регулирующих инстанций ФРГ получены все необходимые разрешения на прокладку газопровода через германскую территорию", - добавили в ведомстве.

В МИД обратили внимание, что, несмотря на наличие санкционных ограничителей, Германия по-прежнему остается важным партнером России в торгово-экономической сфере. "По данным ФТС России, российско-германский внешнеторговый оборот за 2017 год вырос на 22,8 % по сравнению с 2016 годом и составил почти $50 млрд", - указали в МИД.

На российском рынке действуют около 5 тыс. предприятий с участием капитала из ФРГ, в Германии присутствуют около 1,5 тыс. фирм с российским капиталом. "Согласно опросу, проведенному Российско-германской внешнеторговой палатой в апреле, 70% работающих в России немецких компаний намерены и далее активно продолжать здесь свою деятельность, а 20% даже нацелены на увеличение оборота и инвестиций", - обратили внимание в дипведомстве.

В Москве отмечают, что РФ и Германия осуществляют большое количество совместных проектов в сфере высоких технологий. "Ведется подготовка к организации в 2018-2020 годах российско-германского "перекрестного" Года научно- образовательных партнерств", - указали в МИД.

Традиционно тесными остаются двусторонние культурно-гуманитарные связи, отметили в министерстве. Так, в 2019 году в ФРГ планируется проведение масштабной концертной программы "Русские сезоны". Страны поддерживают диалог и по линии структур гражданского общества. Большое значение придается деятельности двустороннего форума общественности "Петербургский диалог", очередное заседание которого состоится в Москве в ноябре этого года.

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