Лавров обсудит афганскую ситуацию в Душанбе

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Душанбе, где он примет участие в обсуждении ситуации в Афганистане.

Заседание по ситуации в Афганистане пройдет в рамках Шанхайской организации содружества, куда помимо России входят Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Отметим, США практически завершили вывод войск из Афганистана. На этом фоне в стране продолжается эскалация конфликта, террористические движения продолжают захватывать районы страны. Ситуация настораживает Таджикистан, который уже запросил военную помощь в защите своих границ в ОДКБ.