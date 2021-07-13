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Лавров обсудит афганскую ситуацию в Душанбе

13 июля 2021, 18:25  •  102 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Душанбе, где он примет участие в обсуждении ситуации в Афганистане.
Заседание по ситуации в Афганистане пройдет в рамках Шанхайской организации содружества, куда помимо России входят Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
Отметим, США практически завершили вывод войск из Афганистана. На этом фоне в стране продолжается эскалация конфликта, террористические движения продолжают захватывать районы страны. Ситуация настораживает Таджикистан, который уже запросил военную помощь в защите своих границ в ОДКБ.

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