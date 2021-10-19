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Лавров обсудит афганский кризис с талибами* в Москве

19 октября 2021, 12:55  •  173 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Стороны намерены сделать совместное заявление
Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров примет участие в предстоящем заседании по урегулированию ситуации в Афганистане. 20 октября в российское столице состоится встреча, на которой участники обсудят текущую военно-политическую обстановку в стране, а также уделят внимание теме формирования инклюзивного правительства. 
Как отмечает пресс-служба внешнеполитического ведомства, на форуме примут участие представители десяти стран, включая министра иностранных дел России Сергей Лаврова и делегацию "Талибана"*.
Как указывает источник, глава российской дипломатии намерен обратиться ко всем участникам предстоящей встречи. В ведомстве сообщили, что стороны обсудят консолицию усилий, нацеленных на предотвращение гуманитарного кризиса в исламской республике после смены власти.
По итогам предстоящего заседания стороны примут совместное заявление.
Ранее представитель министерства иностранных дел Афганистана Абдул Кахар Балхи заявил на своей странице в социальных сетях, что делегацию талибов возлавит замглавы временного правительства страны Абдул Салам Ханафи. Представители запрещенного в РФ движения намерены обсудить с Москвой вопросы, представляющие взаимный интерес.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в рамках "московского формата" стороны коснутся вопросов оказания гуманитарной помощи Кабулу, а также защиты прав человека. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что ожидают реакции от участников предстоящей встречи.
*запрещенная в России организация

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