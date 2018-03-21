Лавров обсудил в Японии двусторонние отношения, вопросы безопасности и дело Скрипаля

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ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в среду переговоры с японским коллегой Таро Коно. Стороны обсудили ряд традиционных вопросов двухсторонней повестки, включая заключение мирного договора и ведение совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, а также актуальные международные проблемы, в том числе размещение ПРО США на территории Японии и дело бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Англии 4 марта.

Изначально на переговоры отводился всего час, однако в итоге беседа министров продлилась в три раза дольше. А уже после пресс-конференции по итогам встречи Лаврову, которому исполнилось сегодня 68 лет, глава японского МИД вручил памятный подарок.

Одной из главных задач встречи Лаврова и Коно стала подготовка официального визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию, который состоится в мае. Как сообщил глава МИД РФ журналистам по итогам переговоров, японский лидер проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также станет почетным гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который запланирован на 24-26 мая, и примет участие в открытии перекрестных годов РФ и Японии в Большом театре.

"Безусловно, главным событием года станет встреча наших лидеров в мае в России, - сказал глава МИД РФ. - Договорились сделать все, чтобы итоги предстоящего саммита способствовали углублению взаимодействия во всех областях".

Нынешние переговоры глав МИД России и Японии стали их первой встречей после решения Токио о размещении на севере и юго-западе главного острова страны Хонсю двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore.

Лавров указал японскому коллеге на риски, которое это решение представляет для Москвы. "Хочу подтвердить, что для нас вопросы, связанные с безопасностью в этом регионе в контексте переговоров по мирному договору, имеют важнейшее значение, - заявил в среду журналистам глава МИД РФ. - Озабоченности, которые связаны с этой темой, были нами сформулированы, переданы японским коллегам, и мы предложили рассматривать их в рамках самостоятельного диалога, рассчитываем, что он состоится в ближайшее время".

В свою очередь Коно подчеркнул, что система противоракетной обороны Японии не несет угрозы для соседних стран, включая Россию. "Эта система носит исключительно оборонительный характер и ставит своей целью защитить народ нашей страны, - сказал глава МИД Японии. - Она может быть использована по независимому решению нашей страны".

Традиционной темой на переговорах глав МИД РФ и Японии является реализации договоренностей российского президента и японского премьер-министра по вопроса налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. "Диалог развивается конструктивно, в хорошей позитивной атмосфере, - сообщил Лавров на пресс- конференции. - В ближайшее время мы согласуем сроки проведения заседаний двух рабочих групп".

Затрагивая тему организации визитов на южные Курильские острова их бывших жителей, Лавров сообщил журналистам о том, что стороны рассматривают возможность взаимных безвизовых поездок между жителями РФ и Японии, в том числе для поездок бывших жителей островов.

"В прошлом году по договоренности наших лидеров такие поездки осуществлялись по весьма существенно облегченным процедурам", - напомнил Лавров, отметив, что японская сторона выступила с просьбой повторить эту практику в этом году. "Мы эту просьбу взяли на рассмотрение", - заявил министр.

Глава российского дипведомства обратил внимание на положительные результаты в экономическом сотрудничестве двух стран. Вместе с тем Лавров отметил, что у Москвы и Токио, по взаимному общему мнению, потенциал в этой сфере гораздо более значительный. "Мы хотим сделать все, чтобы раскрыть его полностью, - подчеркнул он. - Рассчитываем, что наращиванию взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сфере будет способствовать участие японских деловых кругов в работе ПМЭФ".

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной группы Большой Курильской гряды: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Совместную экономическую деятельность на островах стороны рассматривают как шаг на пути к заключению мирного договора.

Не осталась без внимания и ситуация вокруг бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в английском городе Солсбери. Лондон обвинил РФ в причастности к отравлению и, не предоставив каких-либо доказательств, объявил о высылке 23 российских дипломатов.

Как отметил Лавров на пресс-конференции в Токио, западные страны понимают, что обвинения Москвы по делу Скрипаля не имеют оснований, но вынуждены высказывать поддержку из чувства "ложно понятой солидарности". "Вопросы, которые у нас возникают [по делу Скрипаля], абсолютно профессиональны, понятны и предельно конкретны. В них нет никакой лирики, которой сопровождается позиция британского правительства", - сказал он.

Глава российского дипведомства выразил надежду, что Токио в контактах с Лондоном поможет прояснить детали дела Скрипаля. "Надеемся, что наши японские друзья в дальнейших контактах с Великобританией постараются разъяснить как минимум два факта: где находятся господин Скрипаль и его дочь и почему расследование еще займет месяцы, а вердикт британское правительство уже вынесло", - сказал Лавров, добавив, что Москва будет добиваться от британских коллег разъяснений по этому делу, однако пока что попытки РФ тщетны.

По словам министра, Россия не только готова к сотрудничеству в этом вопросе, но настаивает на сотрудничестве в полном соответствии с положением Конвенции о запрещении химического оружия. "Главное, чтобы на это согласилась британская сторона, - указал министр. - Нет сомнений, что нынешнее британское руководство сознательно взяло курс на подрыв российско-британских отношений".

"Всем бы пошло на пользу, и прежде всего самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать и успокоились", - добавил глава МИД РФ.

В свою очередь Таро Коно заявил, что в деле Скрипаля необходимо прояснить все факты. "Считаю неприемлемым применение химического оружия в свете отравления экс- сотрудника ГРУ в Великобритании, - подчеркнул Коно. - В этом деле необходимо выяснить факты".

Визит Лаврова в Токио пришелся на день рождение министра: 21 марта главе МИД РФ исполнилось 68 лет. Японский министр знал об увлечениях российского коллеги, поэтому после общения с журналистами на рабочем ланче он вручил Лаврову торт в форме футбольного мяча. А глава МИД РФ подарил своему визави официальный футбольный мяч чемпионата мира, который пройдет этим летом в Москве.

Не обошлось на встрече и без шутки. Сразу по прибытии в Японию российским журналистам из пула выдали зонты: дождь шел постоянно, а во время переговоров Лаврова и Коно среди цветущих деревьев пошел снег. Уже на ланче японский министр пошутил: "Господин Лавров, вы привезли в Токио снег". "Раз мы не вмешивались в ваши выборы, мы решили вмешаться в вашу погоду", - с улыбкой парировал российский министр.

Не обошлось во время визита Лаврова и без традиционных акций протеста. Ультраправые активисты еще во вторник подъехали на нескольких машинах к гостинице, где остановился глава МИД РФ, и через громкоговорители выкрикивали лозунги "верните северные территории", "северные территории - исконные японские территории" (так в Японии называют южную часть Курильских островов - прим. ТАСС). В среду аналогичную акцию активисты устроили уже у Дома приемов японского МИД, где проходили переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран.