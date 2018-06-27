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Лавров обсудил с советником Трампа ситуацию в Сирии и на Украине
27 июня 2018, 17:24 • 48 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с советником американского лидера по нацбезопасности Джоном Болтоном, заявили в пресс-службе российского ведомства.
@mid_rf Twitter
«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Сирии и на Украине», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны уделили значительное внимание тематике двусторонних отношений.
Ранее стало известно, что Болтон прибыл на переговоры с Лавровым.
Президент России Владимир Путин на встрече с Болтоном заявил, что его визит в Москву вселяет надежду на шаги к восстановлению двусторонних отношений.
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