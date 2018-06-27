Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин: отношения РФ - США не в лучшей форме, это результат внутриполитической бо...
ФСБ под водой. Русские «волчьи стаи» атакуют американские кабели
Россия готовит Украине "год террора"
Киев вбивает клин в отношения Москвы и Минска
Главная / Украина

Лавров обсудил с советником Трампа ситуацию в Сирии и на Украине

27 июня 2018, 17:24  •  48 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с советником американского лидера по нацбезопасности Джоном Болтоном, заявили в пресс-службе российского ведомства.
 
@mid_rf Twitter
 

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Сирии и на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны уделили значительное внимание тематике двусторонних отношений.

Ранее стало известно, что Болтон прибыл на переговоры с Лавровым.

Президент России Владимир Путин на встрече с Болтоном заявил, что его визит в Москву вселяет надежду на шаги к восстановлению двусторонних отношений. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

48
Источник
Похожие новости
27 июня 2018, 17:24
На Украине продлили следствие по делу капитана судна «Норд»
27 июня 2018, 01:09
В Европейской федерации журналистов назвали арест Вышинского неправомерным
27 июня 2018, 17:24
Британия выделит Украине $6,6 млн на борьбу с «российской дезинформацией»

27 июня 2018, 14:09
Джонсон призвал Украину продолжать курс реформ
27 июня 2018, 17:24
В Крыму порекомендовали Киеву вместо учений посмотреть в интернете на состояние ВС России
27 июня 2018, 10:54
Украинский военный рассказал о передаче Сенцову взрывчатки
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
22 июня 2018, 13:54
Эксперт прокомментировал решение трибунала в Донбассе по Порошенко
23 июня 2018, 01:40
Коза Ностра Дякулы
26 июня 2018, 05:54
Лукашенко просит Путина принять Беларусь в состав РФ? (Руслан Осташко)
22 июня 2018, 02:56
Расследование по Пашинскому - тeppopизм
23 июня 2018, 09:40
Верховный суд РФ готовит страну к майдану?
22 июня 2018, 08:54
Делегация обеих палат Конгресса США едет в Россию
22 июня 2018, 07:39
Русской стае нужен альфа-самец! Иностранные СМИ о России и ЧМ-2018
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.