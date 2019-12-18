Лавров обсудил с Маасом ситуацию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом ситуацию на Украине.

«Была также затронута ситуация на Украине с приоритетом последовательной реализации минских договорённостей и продолжения работы в рамках нормандского формата с учётом итогов состоявшегося 9 декабря саммита в Париже», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Отмечается, что также обсуждалась ситуация в Ливии в связи с планами Берлина созвать международную конференцию.