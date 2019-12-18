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Лавров обсудил с Маасом ситуацию на Украине
18 декабря 2019, 21:24 • 73 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с главой МИД Германии Хайко Маасом ситуацию на Украине.
Reuters
«Была также затронута ситуация на Украине с приоритетом последовательной реализации минских договорённостей и продолжения работы в рамках нормандского формата с учётом итогов состоявшегося 9 декабря саммита в Париже», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.
Отмечается, что также обсуждалась ситуация в Ливии в связи с планами Берлина созвать международную конференцию.
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