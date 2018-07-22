Лавров обсудил с иорданским коллегой ситуацию на юго-западе Сирии

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в воскресенье по телефону с главой МИД Иордании Айманом ас-Сафади ситуацию на юго-западе Сирии. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

"Основное внимание было уделено развитию обстановки в ближневосточном регионе, в первую очередь, в Сирийской Арабской Республике в свете успешно проходящей антитеррористической операции на юго-западе Сирии", - говорится в тексте. Отмечается, что ас-Сафади проинформировал Лаврова о прибытии в Иорданию членов сирийской неправительственной организации "Белые каски".

Кроме того, глава МИД королевства высоко оценил российские усилия по возвращению сирийских беженцев на родину и указал, что Амман готов к сотрудничеству для решения связанных с этим вопросов.

Ранее иорданские власти дали согласие на просьбу ООН пропустить на свою территорию 800 сирийских граждан, которые затем переместятся в Великобританию, Германию и Канаду.

Активисты "Белых касок" бежали из южных районов Сирии, где правительственные войска завершают операцию против вооруженных группировок. В Дамаске считают, что "Белые каски" связаны с террористами из организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и действуют в ее интересах.