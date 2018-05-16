Лавров обсудил с главой МИД Монголии подготовку к трехсторонней встрече лидеров в Китае

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров провел в среду встречу со своим монгольским коллегой Дамдины Цогтбаатаром. В ходе переговоров стороны обсудили активизацию двусторонних связей, включая координацию на международных площадках, а также проработку предстоящих контактов на высшем уровне, среди которых встреча лидеров РФ, Китая и Монголии на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао в следующем месяце.

Кроме того, по итогам встречи глава монгольского дипведомства анонсировал визит премьер-министра страны Ухнаагийна Хурэлсуха в Россию, который, по его словам, состоится в ближайшее время и станет "главным событием в монголо-российских отношениях в этом году".

Переговоры прошли в дружественной атмосфере. Как протокольная часть этой встречи, так и итоговая пресс-конференция глав МИД двух стран прошла без уже привычного для журналистов синхронного перевода: монгольский министр свободно говорит на русском.

По традиции на переговорах глав внешнеполитических ведомств были рассмотрены практические шаги по расширению двустороннего сотрудничества. Так, глава МИД Монголии в начале встречи привлек внимание российской стороны к углублению сотрудничества в различных сферах, в том числе энергетической. По его словам, монгольский рынок является знакомым и привычным для представителей российского бизнеса. "Так что мы ждем ваших инвесторов в Монголию, ведь у нас есть большие возможности для сотрудничества", - указал он.

В свою очередь Лавров обратил внимание на важность упрочнения связей между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Монголией. "[Это] наверняка, будет способствовать и наращиванию взаимной торговли, и инвестиционных проектов, расширению межрегионального и приграничного взаимодействия", - пояснил глава российского дипведомства.

Однако особое внимание на состоявшейся встрече было уделено реализации многостороннего сотрудничества, а именно экономических проектов в формате РФ - КНР - Монголия, который был инициирован монгольской стороной в 2014 году.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства Монголии, двусторонние связи Москвы и Улан-Батора "активно дополняются" таким трехсторонним взаимодействием. "Придаем важное значение реализации программы создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай", - подчеркнул он.

В продолжение этой темы Лавров отметил, что документы по проекту данного экономического коридора готовы и будут одобрены в ближайшее время. "В рамках выполнения договоренностей, которые достигались тремя лидерами на предыдущих встречах, реализуется проект экономического коридора, который будет соединять три страны, - сообщил журналистам глава МИД РФ. - Он будет включать и автомагистраль, также ведем речь и о железнодорожных логистических проектах, которые достаточно реалистичны".

Вместе с тем, как подчеркнул и.о. министра иностранных дел РФ, в рамках этого сотрудничества Москва старается максимально учитывать интересы Улан-Батора, в том числе его намерение "увеличить транзит через свою территорию из Китая, из России в Европу".

На пресс-конференции российские журналисты подняли вопрос о возможном изменении статуса Монголии в ШОС (сейчас страна участвует в работе организации в качестве наблюдателя).

По словам Цогтбаатара, Монголия внесла свой вклад в развитие ШОС: "И сегодня наш МИД активно занимается углубленным изучением оценкой нашего сотрудничества в рамках этой организации".

Важную роль Монголии в сотрудничестве в рамках ШОС по целому ряду вопросов подтвердил и глава российского дипведомства. Более того, по его словам, РФ "будет только рада, если Монголия продолжит наращивать свое участие в Шанхайской организации сотрудничества".

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