Лавров обсудил с главой МИД Израиля возврат России собственности на Святой земле

Главы МИД России и Израиля провели телефонные переговоры. Лавров затронул тему восстановления прав России на объекты на Святой земле.

Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Израиля Яир Лапид провели телефонные переговоры.

Русский министр обсудил с коллегой практические аспекты восстановления прав собственности России на исторические объекты на Святой земле, а также укрепление экономических связей.

Особое внимание было уделено скорейшему урегулированию практических аспектов восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты в Святой земле,

- сказано в сообщении МИД России.

Министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. Россия и Израиль согласовали шаги по сотрудничеству на международной арене, договорились совместно бороться против героизации нацизма, передаёт ТАСС.

Также министры согласовали график контактов в будущем. Переговоры состоялись по инициативе Израиля, отметили в МИД.