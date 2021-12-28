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Лавров обсудил с главой МИД Израиля возврат России собственности на Святой земле
28 декабря 2021, 00:55 • 11 • Политика
Главы МИД России и Израиля провели телефонные переговоры. Лавров затронул тему восстановления прав России на объекты на Святой земле.
Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Израиля Яир Лапид провели телефонные переговоры.
Русский министр обсудил с коллегой практические аспекты восстановления прав собственности России на исторические объекты на Святой земле, а также укрепление экономических связей.
- сказано в сообщении МИД России.
Министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки. Россия и Израиль согласовали шаги по сотрудничеству на международной арене, договорились совместно бороться против героизации нацизма, передаёт ТАСС.
Также министры согласовали график контактов в будущем. Переговоры состоялись по инициативе Израиля, отметили в МИД.
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