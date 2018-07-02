Лавров обсудил с главой МИД Ирана сирийское урегулирование

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом сирийское урегулирование.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, Пятого каспийского саммита и ряд аспектов сирийского урегулирования», — отмечается в сообщении.

27 июня Лавров провёл с советником американского лидера по нацбезопасности Джоном Болтоном переговоры, в ходе которых стороны обсудили ситуацию вокруг Сирии и на Украине.