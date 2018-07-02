|
Лавров обсудил с главой МИД Ирана сирийское урегулирование
02 июля 2018, 20:54 • 40 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом сирийское урегулирование.
РИА Новости
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, Пятого каспийского саммита и ряд аспектов сирийского урегулирования», — отмечается в сообщении.
27 июня Лавров провёл с советником американского лидера по нацбезопасности Джоном Болтоном переговоры, в ходе которых стороны обсудили ситуацию вокруг Сирии и на Украине.
Подпишитесь на нас
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
26 июня 2018, 09:09
|
27 июня 2018, 07:54
|
27 июня 2018, 07:54
|
01 июля 2018, 07:56
|
30 июня 2018, 23:39
|
29 июня 2018, 08:40
|
26 июня 2018, 04:28