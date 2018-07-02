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Лавров обсудил с главой МИД Ирана сирийское урегулирование

02 июля 2018, 20:54  •  40 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом сирийское урегулирование.
 
РИА Новости
 

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, Пятого каспийского саммита и ряд аспектов сирийского урегулирования», — отмечается в сообщении.

27 июня Лавров провёл с советником американского лидера по нацбезопасности Джоном Болтоном переговоры, в ходе которых стороны обсудили ситуацию вокруг Сирии и на Украине.

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