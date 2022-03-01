Лавров обозначил требования к НАТО: "Возвращение к состоянию на 1997 год"

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для России имеет принципиальное значение возвращение инфраструктуры НАТО к состоянию тридцатилетней давности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своём видеообращении на Конференции по разоружению в Женеве подчеркнул принципиальную позицию Москвы в отношении НАТО. В частности, он указал, что инфраструктура блока должна вернуться к состоянию на 1997 год.

Глава МИД России также добавил, что Западу следует отказаться от создания военных объектов на территории государств, ранее входивших в состав Советского Союза и не являющихся членами альянса. Кроме того, странам Запада следует отказаться от использования инфраструктуры таких государств для ведения любой военной деятельности.

Отметим, что эти же тезисы содержатся и в ранее сформулированных предложениях России о гарантиях безопасности. В МИД России указали, что изложенная позиция по вопросу инфраструктуры НАТО не допускает двояких толкований.

"Речь идёт о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния", - поясняли дипломаты.