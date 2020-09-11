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Лавров обиделся за второе место России в оценках США

11 сентября 2020, 16:40  •  218 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Идти на реальное сотрудничество в сфере кибербезопасности Америка отказывается
По оценке Вашингтона, больше всех вмешиваются во внутренние дела американцев, в том числе влияют на результаты выборов, три страны - Россия, Китай и Иран. Но если в прежние годы основные обвинения США сыпались в адрес Кремля, то теперь ситуация изменилась. На это обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"По их оценкам, пока побеждает КНР. Нам, естественно, обидно быть на втором месте, потому что мы привыкли всегда быть первыми",
– шутливо прокомментировал ситуацию Лавров после переговоров с главой МИД КНР Ваном И в пятницу, 11 сентября, в Москве, передает РИА "Новости".
Уже всерьез он отметил, что проблема вмешательства хакеров в избирательный процесс в мире, действительно, существует. Поэтому Россия предлагала США возобновить прерванные консультации по кибербезопасности, а также была готова подписать двусторонний манифест о невмешательстве в дела друг друга. Американская сторона на подобные шаги не соглашается и продолжает обвинять Россию, при этом не указывая, что конкретно сделала РФ.
"Мы открыты для честного разговора. Но для того, чтобы разговор был честным, нужно свои претензии формулировать таким образом, чтобы было понятно, о чем идет речь", - подчеркнул Лавров.
Накануне США ввели санкции против трех граждан России, посчитав их виновными во вмешательстве в американский избирательный процесс.
Очередные выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. После победы Дональда Трампа в 2016-м политические противники заявили, что ему помогал Кремль. После этого специальная комиссия два года искала доказательств сговора Трампа с Москвой, но не нашла. Сейчас Трамп заявляет, что вообще больше не может слышать слово "Россия".

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