Лавров обещал: Россия не даст шанса США и НАТО

Россия не даст США и НАТО "замотать" инициативу о гарантиях безопасности в бесконечных дискуссиях. Шансов Москва не даст, обещал министр иностранных дел Сергей Лавров.

10 января, как известно, Россия проведёт переговоры с США относительно предоставления гарантий безопасности Североатлантическим альянсом. А уже 12 января переговоры состоятся в Брюсселе в ходе заседания Совета Россия - НАТО. Наконец, 13 января запланирован ещё один раунд переговоров - на площадке ОБСЕ.

Россия, напомним, требует нерасширения НАТО на восток, причём позиция должна быть подтверждена юридически. Кроме того, альянс должен отказаться от военных баз на постсоветском пространстве. Ранее Лавров уже опасался, что США и НАТО постараются заболтать переговоры и увести их в сторону. Мол, в этом наши оппоненты - профессионалы. В интервью РИА Новости Сергей Лавров обещал, что шансов сделать это Россия не даст:

Отмечу: "замотать" наши инициативы в бесконечных дискуссиях мы не дадим.

Досье

Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами - членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.

Подробно о требованиях русских мы рассказываем в расширенном материале.