Лавров об издевательской карикатуре из США: "Путин не видит себя укротителем гадюшника"

Глава МИД России Сергей Лавров хлёстко объяснил, что не так с американской издевательской карикатурой о Путине на сирийскую тематику. В эфире передачи "Международное обозрение" на "России 24" была продемонстрирована карикатура.

На рисунке изображено, будто Путин удерживает клубок змей, иллюстрирующий Сирию, и говорит: "Наконец-то Россия контролирует ситуацию на Ближнем Востоке".

Лавров категорично отметил, что Россия не рассматривает своих партнёров в таком ключе и не изображает их в таком виде. Он подчеркнул, что у каждой из сторон политического процесса есть своя правда и свои интересы. Лавров заверил, что в интересах России - "иметь стабильный, устойчивый, предсказуемый Ближний Восток".

Кроме того, указал министр, Владимир Путин "не видит себя в роли укротителя гадюшника".

"Мы так не рассматриваем игроков на Ближнем Востоке... Мы себя так не позиционируем и наших партнёров на Ближнем Востоке в таком виде не изображаем. Там у каждого есть своя правда, свои интересы. Есть восточные традиции, в том числе традиции продвигать интересы не вполне открытыми методами. Это жизнь", - подчеркнул глава МИД, передаёт РИА Новости.