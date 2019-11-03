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Лавров об издевательской карикатуре из США: "Путин не видит себя укротителем гадюшника"

03 ноября 2019, 03:39  •  25 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал американскую карикатуру, на которой Путин держит огромный клубок змей с надписью "Ближний Восток". По словам Лаврова, Россия не рассматривает своих иностранных партнёров в таком ключе. "Не думаю, что Владимир Владимирович Путин видит себя в роли укротителя гадюшника", - подчеркнул министр.
Глава МИД России Сергей Лавров хлёстко объяснил, что не так с американской издевательской карикатурой о Путине на сирийскую тематику. В эфире передачи "Международное обозрение" на "России 24" была продемонстрирована карикатура.
На рисунке изображено, будто Путин удерживает клубок змей, иллюстрирующий Сирию, и говорит: "Наконец-то Россия контролирует ситуацию на Ближнем Востоке".
Лавров категорично отметил, что Россия не рассматривает своих партнёров в таком ключе и не изображает их в таком виде. Он подчеркнул, что у каждой из сторон политического процесса есть своя правда и свои интересы. Лавров заверил, что в интересах России - "иметь стабильный, устойчивый, предсказуемый Ближний Восток".
Кроме того, указал министр, Владимир Путин "не видит себя в роли укротителя гадюшника".
"Мы так не рассматриваем игроков на Ближнем Востоке... Мы себя так не позиционируем и наших партнёров на Ближнем Востоке в таком виде не изображаем. Там у каждого есть своя правда, свои интересы. Есть восточные традиции, в том числе традиции продвигать интересы не вполне открытыми методами. Это жизнь", - подчеркнул глава МИД, передаёт РИА Новости.

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