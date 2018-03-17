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Лавров об истерике Великобритании: На Россию ничего нет, и в Лондоне это прекрасно понимают
17 марта 2018, 04:54 • 42 • Политика
Власти Британии понимают, что не могут идти юридическим путем в "деле Скрипаля", поэтому шумят в прессе.
Британские власти громко сотрясают воздух, так как понимают, что не могут идти юридическим путем, обвиняя Россию в отравлении своего шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в городе Солсбери. Так считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он напомнил, что Москва по-прежнему ждет от Лондона официального обращения и задействования процедур, предусмотренных Конвенцией о запрещении химического оружия. При этом британская сторона утверждает, что речь премьер-министра Терезы Мэй и вызов российского посла в Министерство иностранных дел и был якобы этим обращением. Лавров подчеркнул, что это совершенно не так, международное законодательство требует официального письменного обращения.
Он уверен, что Лондон не использует официальную процедуру, а во всех заявлениях применяет словосочетание "весьма вероятно", так как понимает: с юридической точки зрения у него на Россию ничего нет.
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