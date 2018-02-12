|
Лавров о "кремлевском докладе": Массовый психоз лишил американцев всех рациональных зерен
12 февраля 2018, 00:39 • 80 • Политика
Глава МИД назвал "кремлевский доклад" смешным.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что думает по поводу включения своего имени в "кремлевский доклад", а также продолжающейся на Западе антироссийской истерии. Глава МИД назвал готовившийся полгода документ "смешным", и добавил, что его можно было составить за полчаса.
Глава МИД пояснил, что когда год назад вся истерия только начиналась, он внимательно отслеживал ситуацию. Однако чем дольше это продолжалось и чем абсурднее и абсурднее становились обвинения в адрес России, тем стремительнее он терял свой интерес к этой теме.
Лавров добавил, что был крайне удивлен тем, что серьезные американские политики, которых он знал и общался лично, поддались всей этой истерии и полностью утратили рациональное зерно. Министр отметил, что по долгу службы вынужден следить за всей этой историей, однако что делать со всей этой бесполезной информацией - он не знает.
Подпишитесь на нас
80
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
05 февраля 2018, 09:24
|
11 февраля 2018, 01:54
|
10 февраля 2018, 09:39
|
05 февраля 2018, 18:04
|
08 февраля 2018, 21:39
|
05 февраля 2018, 09:24
|
07 февраля 2018, 14:54