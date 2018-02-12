Лавров о "кремлевском докладе": Массовый психоз лишил американцев всех рациональных зерен

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Глава МИД назвал "кремлевский доклад" смешным.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что думает по поводу включения своего имени в "кремлевский доклад", а также продолжающейся на Западе антироссийской истерии. Глава МИД назвал готовившийся полгода документ "смешным", и добавил, что его можно было составить за полчаса.

"Честно говоря, я совершенно равнодушен к тому, что сейчас происходит в связи с этим "кремлевским докладом"", - признался Лавров в телеэфире.

Глава МИД пояснил, что когда год назад вся истерия только начиналась, он внимательно отслеживал ситуацию. Однако чем дольше это продолжалось и чем абсурднее и абсурднее становились обвинения в адрес России, тем стремительнее он терял свой интерес к этой теме.

Лавров добавил, что был крайне удивлен тем, что серьезные американские политики, которых он знал и общался лично, поддались всей этой истерии и полностью утратили рациональное зерно. Министр отметил, что по долгу службы вынужден следить за всей этой историей, однако что делать со всей этой бесполезной информацией - он не знает.

"То, что этот массовый психоз лишил их (политиков США) всех рациональных зерен, для меня было просто поразительно", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия-1".