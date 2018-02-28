Лавров о двойных стандартах ООН: Террористов не нужно делить на "плохих" и "хороших"

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Глава российского МИД Сергей Лавров призвал не делить террористов на "хороших" и "плохих".

Стало известно о том, что сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на 37-й сессии Совета ООН по правам человека. В своей речи он призвал общественность не делить террористов на "хороших" и "плохих".

"Нельзя не обратить внимание на демонстративную неготовность отдельных членов совета под предлогом свободы слова однозначно осудить международный терроризм, - заявил Лавров. - Недопустимо делить террористов на "плохих" и "хороших".

Глава российского МИД также подчеркнул, что Россия в любом случае будет продолжать борьбу не только с терроризмом, но и с подобной практикой двойных стандартов.