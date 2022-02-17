Лавров не оставил шансов "нечистоплотному" Западу: "Нам эта тактика знакома"

Глава МИД России Сергей Лавров не оставил шансов Западу, который проявляет нечистоплотный подход к Минским соглашениям. Такое поведение западных стран Россия наблюдает не первый год, поэтому Москве "эта тактика знакома".

По словам Лаврова, "из всего многообразия и из всей взаимосвязи компонентов", которые были одобрены в ходе переговоров, а также многократно повторены в рамках ОБСЕ, западные страны выдирают из всего этого только один элемент - свобода выбора союзов, "от остальных обязательств Запад просто уходит". При этом, как заметил Лавров, "аналогичная нечистоплотность проявляется и в подходе к Минским договорённостям".

Глава МИД России обратил внимание на содержание диалога между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом США Джо Байденом который в итоге свёлся к тому, что Россия, мол, не убрала войска от границы, поэтому "важно начать конструктивный диалог по европейской безопасности", а также "выполнять Минские договорённости, при поддержке Германии и Франции добиться прогресса в "нормандском формате". При этом в конце диалога собеседники пришли к выводу, что "ключ" от происходящего "находится в Москве".

По словам Лаврова, это не что иное, как "нечистоплотные попытки уйти от ответственности за тех деятелей, которыми Запад в общем-то руководит на Украине".

Он также добавил, что тактика Запада всё сваливать на Россию хорошо знакома Москве.

"Но она не увенчается успехом", - предупредил он.