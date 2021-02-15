Лавров назвал виновника в кризисе отношений России с Евросоюзом

Сергей Лавров. Фото:MFA Russia/via Globallookpress.comwww.globallookpress.com

Министр озвучил причины произошедшего разлада

Москва и Брюссель находятся в напряженных отношениях. От прежнего уровня взаимодействия мало что осталось. Тем не менее, Россия готова к продолжению диалога, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на конференции в Санкт-Петерубурге с финским коллегой Пеккой Хаависто.

Как отметил Лавров, уже давно в повестке ЕС в рамках диалогов России и Брюсселя часто оказывается ситуация в Сирии и ядерная программа Ирана, а не обзор внешнеполитических отношений Европы с другими странами. Тем не менее, российская сторона готова к рассмотрению любых вопросов, в которых оба партнера могут найти общий интерес.

Также министр выразил мнение о том, что разрыв отношений с Россией произошел по инициативе Евросоюза, который госслужащий обвинил в нарушении прав русскоязычного населения, проживающего в пределах Прибалтики, Украины и многих других государств.

"Происходит не отдаление России от Евросоюза, а самого Евросоюза от всего русского. А значит, от Российского Федерации", – высказался глава внешнеполитического ведомства.

Лавров коснулся заявлений европейской стороны о "провале" визита главного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, отметив, что настоящее унижение для Европы произошло в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот.

Министр уточнил, что Брюссель доказал свою беспомощность после подписания ряда договоренностей с правительством Незалежной и украинской оппозицией в 2014 году. Последние же буквально "наплевали" на соглашение.

"Именно тогда и произошло настоящее унижение для Евросоюза", – заявил министр.

Ранее в российском МИД заявили о готовности расторгнуть отношения с ЕС при введении очередных мер санкционного воздействия со стороны Брюсселя.