|
Лавров назвал тупой политику США в отношении России
08 апреля 2021, 14:00 • 92 • Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал линию США в отношении России тупой. Об этом он заявил 8 апреля во время пресс-конференции в Казахстане.
Он подчеркнул, что «даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет», публикует материалы, в которых подвергается критике «тупиковая линия США в отношении России».
«Может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились», — отметил глава ведомства.
В ночь с 7 на 8 апреля стало известно, что администрация США планирует выслать из страны российских дипломатов и применить новые санкции в связи с завершением расследований предполагаемых «правонарушений» России. Это касается якобы вмешательства в выборы президента США в 2020 году и, предполагаемо, взлома SolarWinds человеком, относящимся к России.
На что Лавров ранее 8 апреля заявил о том, что Москва будет отвечать на любые недружественные действия со стороны Вашингтона.
29 марта Bloomberg сообщало, что Белый дом заканчивает подготовку ответа на кибератаки, при которых якобы использовался софт SolarWinds, и в скором времени собирается предоставить имеющиеся в этом вопросе варианты Байдену. В феврале администрация США сообщала, что кибератака через SolarWinds, вероятно, была проведена хакером, который имеет отношение к России.
17 марта Байден заявил, что Россия должна «заплатить» за «вмешательство» в американские выборы президента. Заявлению Байдена предшествовал доклад офиса Национальной разведки, в котором указывается, что РФ якобы вмешивалась в президентские выборы в США в 2020 году. После этого Вашингтон анонсировал новые антироссийские санкции.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 апреля 2021, 09:10
|
01 апреля 2021, 17:00
|
03 апреля 2021, 04:45
|
06 апреля 2021, 07:00
|
06 апреля 2021, 03:20
|
03 апреля 2021, 02:55
|
01 апреля 2021, 15:10