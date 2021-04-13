Лавров назвал три важных шага по защите национальной экономики России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости масштабной работы по защите национальной экономики страны. По словам главы внешнеполитического ведомства, для этого необходимо сделать три важных шага.

В интервью агентству IRNA Лавров отметил, что на сегодняшний день в стране ведется активная работа над отказом от западных платёжных систем. При этом глава МИД подчеркнул, что в рамках работы над защитой национальной экономики очень важными являются три шага, которые смогут снизить санкционные риски и потенциальные издержки для экономоператоров.

Во-первых – это постепенная дедолларизация национальных экономик, во-вторых, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах и, в-третьих, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем.

"В России мы этим уже активно занимаемся", - сказал Лавров и добавил, что на этом направлении видны большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами.

Ранее известный публицист Анатолий Вассерман сделал США "китайское предупреждение" по поводу новых санкций. По его словам, американская экономика крайне нестабильна, и доллар можно обрушить по одному свистку.