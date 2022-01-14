Глава МИДа РФ Сергей Лавров назвал США «ямщиком на той повозке» из-за долгих ответов на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом министр сообщил в пятницу, 14 января, на пресс-конференции.

«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливые. Знаете, что мы долго запрягаем, да? Запрягали мы очень долго, и сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда нам ответит конкретно на наши предложения», — сказал Лавров.

Лавров также заявил, что США и НАТО хотят «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Россия ждет письменных ответов и готова к любому развитию событий. По его словам, «все иллюзии, которые могли быть у российской стороны в отношении политики Запада, растаяли полностью». Министр добавил, что ситуация не улучшается, а конфликтный потенциал лишь накапливается. В развитии таких событий Лавров отметил причастность Запада.

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

После переговоров, 10 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.