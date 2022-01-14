Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мы обогнали русню опять!": Самый скандальный министр в правительстве ...
Россия организовала Украине хлебный голодомор
Что так сильно напугало НАТО: Политолог объяснил "Ээээ... Давайте ещё погов...
Лучше не приезжайте: Американцев предупредили о "необычной" активности...
Главная / Политика

Лавров назвал США «ямщиком на той повозке» из-за долгих ответов

14 января 2022, 18:45  •  107 • Политика
Глава МИДа РФ Сергей Лавров назвал США «ямщиком на той повозке» из-за долгих ответов на предложения России по гарантиям безопасности. Об этом министр сообщил в пятницу, 14 января, на пресс-конференции.
«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливые. Знаете, что мы долго запрягаем, да? Запрягали мы очень долго, и сейчас уже пора нам ехать. Вот ждем, когда нам ответит конкретно на наши предложения», — сказал Лавров.
Лавров также заявил, что США и НАТО хотят «замотать» процесс по гарантиям безопасности. Россия ждет письменных ответов и готова к любому развитию событий. По его словам, «все иллюзии, которые могли быть у российской стороны в отношении политики Запада, растаяли полностью». Министр добавил, что ситуация не улучшается, а конфликтный потенциал лишь накапливается. В развитии таких событий Лавров отметил причастность Запада.
Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
После переговоров, 10 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным».
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной как угроза.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



107
Источник
Похожие новости
14 января 2022, 01:15
Русские ракеты в Венесуэле и на Кубе? В НАТО оценили опасность
14 января 2022, 04:45
Выбор за Россией: Псаки растерялась от вопроса об Украине, но про угрозы не забыла
14 января 2022, 03:00
Советник Байдена выдал двусмысленное заявление по России: "В случае вторжения на Украину…"
14 января 2022, 08:50
Экс-советник Кеннеди назвал одного из самых умных политиков в мире
14 января 2022, 12:20
"Запад зарвался". 10 "нет" Сергея Лаврова специально для США и НАТО
14 января 2022, 01:15
Украина осталась без топлива: Всему виной сбой в электронной системе
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 января 2022, 01:15
Русские ракеты в Венесуэле и на Кубе? В НАТО оценили опасность
14 января 2022, 04:45
Выбор за Россией: Псаки растерялась от вопроса об Украине, но про угрозы не забыла
14 января 2022, 03:00
Советник Байдена выдал двусмысленное заявление по России: "В случае вторжения на...
14 января 2022, 08:50
Экс-советник Кеннеди назвал одного из самых умных политиков в мире
14 января 2022, 12:20
"Запад зарвался". 10 "нет" Сергея Лаврова специально для США и НА...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2022, 09:15
Стало известно о беспрецедентном решении Назарбаева
08 января 2022, 12:15
Удар Западу под дых: Казахстан научил "бумажного тигра" кусаться
11 января 2022, 10:15
Журналист раскрыл всю правду о личной трагедии Назарбаева: "Нашли повешенным"
10 января 2022, 02:10
На Казахстан - освобождать Мариуполь: смешнее анекдотов только украинские тик-токи
10 января 2022, 09:45
Журналисту хватило трёх слов для "очень вежливого" ответа на дерзость украинского посла
13 января 2022, 02:30
Что так сильно напугало НАТО: Политолог объяснил "Ээээ... Давайте ещё поговорим"
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Казахстана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.