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Лавров назвал слухами сообщения о "российских наемниках" в Ливии

06 декабря 2019, 21:39  •  73 • Политика

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Утверждения о российском военном присутствии в Ливии - это слухи. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывание помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Шенкера о том, что на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) якобы сражаются российские наемники.

"Что касается слухов, которые распространяют наши американские коллеги, то почему-то, когда по всему миру, где угодно появляются <...> Если говорить о Средиземноморье, возьмите ту же Сирию. Сколько там военнослужащих... армий стран НАТО, которых туда никто не приглашал, - сказал Лавров, выступая на международной конференции "Средиземноморские диалоги". - Но как только где-то что-то происходит, обязательно какой-нибудь Bellingcat или прочая неправительственная структура будет подбрасывать материалы о том, что Россия где-то что-то там делает не так".

"Я вот читал, что во Франции, в Савойе, обнаружили какое-то гнездо шпионское российское. Правда, там дальше написано, что никакой шпионской деятельности за ним не замечено, но гнездо все равно шпионское", - добавил министр, комментируя публикацию газеты Le Monde о том, что якобы группа из 15 сотрудников ГРУ неоднократно посещала города в департаменте Верхняя Савойя.

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