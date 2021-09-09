Лавров назвал шизофренией идею Киева провести встречу в "нормандском формате"

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Шеф российской дипломатии усмотрел в такой настойчивости властей Незалежной попытки изменить Минские соглашения

Бесконечная болтовня представителей высшего руководства Незалежной о проведении встречи в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбассе просто чтобы поговорить уже похожа на состояние "шизофрении". Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает телеграм-канал "Вы слушали маяк".

Министр подчеркнул, что "встреча ради встречи" не нужна.

"Вот соберемся мы в "нормандском формате", и украинская сторона будет говорить, что у них есть такие законы, которые не позволяют им их нарушать, а значит единственная цель такой инициативы – опять упрашивать Берлин и Париж надавить на Россию, чтобы начать модифицировать Минские договоренности", – раскрыл планы киевского режима шеф отечественной дипломатии.

Лавров отметил, что собираться на переговоры имеет смысл лишь тогда, когда будет "четко и недвусмысленно" зафиксировано – "нормандский формат" будет заниматься выполнением Минских соглашений, а не пытаться их переписать. В ином случае встречаться нет никакого резона, считает российский дипломат.

Это была его реакция на сегодняшний очередной спич главы МИД Незалежной Дмитрия Кулебы, который на брифинге объявил, что украинская сторона уже готова к встрече министров иностранных дел "четверки" "как можно скорее". Он выразил надежду, что Москва подтвердит свое участие в ней.

По его словам, французские и немецкие коллеги работают над согласованием даты этих переговоров, приемлемую для всех участников "четверки".

Напомним, ранее на этой неделе Лавров раскритиковал призывы властей Украины изменить "нормандский формат" и ввести в него других иностранных игроков, назвав такое поведение Киева оскорблением Берлина и Парижа.

