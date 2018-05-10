Лавров назвал «Северный поток — 2» выгодным для Европы проектом

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом отметил, что реализация проекта «Северный поток — 2» выгодна для Европы.

Как он напомнил, российская сторона неоднократно заявляла, что не против того, чтобы сохранить «определённый объём транзита через Украину».

«Главное, чтобы это было экономически обоснованно, а не политически навязано. И мы к таким консультациям с украинской стороной готовы. Мы сегодня об этом сказали нашим германским коллегам», — сказал Лавров.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что «Северный поток — 2» необходим.

«Это экономически абсолютно оправданный и выгодный для Европы проект. Достаточно упомянуть, что протяжённость трубы будет, по-моему, в два раза короче, чем труба, которая сейчас доходит до Германии через Украину, и стоимость транзита будет в полтора раза дешевле, нежели нынешняя. Так что выгода для европейских потребителей абсолютно очевидна», — добавил он.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что ЕС необходимо продумать долгосрочные структуры, предусматривающие сохранение Украины как транзитёра.

RT вёл прямую трансляцию.