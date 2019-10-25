Лавров назвал самую мирную границу Европы

Государственная граница между Россией и Норвегией является самой мирной в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на церемонии открытия выставки старинных карт, посвященной 70-летию Договора СССР и Норвегии о режиме совместной границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года, передает ТАСС в пятницу, 25 сентября.

«Историки утверждают, что это самая мирная граница на европейском континенте, а может быть, и не только на европейском», — сказал министр.

До начала церемонии Лавров и его норвежский коллега Ине Эриксен Серейде подняли бокалы «за договор и общую границу», которая объединяет. Глава МИД России отметил, что она между обеими странами стала первой в Европе, которая была закреплена юридически и установлена еще в 1326 году.

«И за эту историю семивековую были самые разные события по обе стороны границы, но никогда соседние народы, проживающие здесь, не пересекали эту границу с враждебными, захватническими или какими-то иными злонамеренными целями», — заключил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства РФ находится в Киркенесе для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Красной армией Северной Норвегии от нацистов.

Ранее 25 октября на этом мероприятии монарх королевства Харальд V во время выступления напомнил своим подданным, что солдаты Красной армии, освободившие эту территорию от нацистов, являются героями страны. По его словам, события конца Второй мировой вдохновляют на мирное добрососедство, которое «веками формировалось между нашими двумя странами».

Норвежская провинция Финнмарк была освобождена в ходе Петсамо-Киркенесской операции осенью 1944 года армией СССР. Каждый год норвежцы отмечают эту дату в истории Финнмарка. В Киркенесе установлен памятник советскому солдату, куда приезжают норвежские и российские делегации.