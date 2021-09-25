Лавров назвал "общего врага" всего мира

Россия поддерживает взаимное признание странами вакцин от коронавируса. "COVID-19 - наш общий враг", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 общим врагом всего мира. В этой связи он призвал страны к взаимному признанию вакцин от этой болезни.

В настоящий момент Европа и США не спешат признавать русскую вакцину "Спутник V", хотя результаты её испытаний были опубликованы в известном европейском медицинском журнале. Из-за этого возникает множество трудностей с пересечением границ.

COVID-19 - наш общий враг,

- сказал Лавров на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН.