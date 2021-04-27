Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Мужчин расстреляли, женщин и детей выгнали в пустыню": Украина предал...
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
Главная / Политика

Лавров назвал "эксцессом" оскорбительное заявление Байдена о Путине

27 апреля 2021, 20:00  •  319 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров впервые прокомментировал оскорбительное заявление американского лидера Джо Байдена о президенте России Владимире Путине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров посчитал "эксцессом" скандальное заявление президента США Джо Байдена о Владимире Путине.
Напомним, на вопрос корреспондента, считает ли Байден президента России Путина "убийцей", тот подумал и ответил "Ну да". Американский лидер также отметил, что Россия "заплатит" за вмешательство в выборы.
Вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, которые прозвучали в известном интервью Джо Байдена телеканалу ABC
- рассказал Лавров в интервью РИА Новости.
По словам Лаврова, президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу. По словам Лаврова, это предложение из США "мы восприняли позитивно".
"Мы хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой мы сейчас и занимаемся", - добавил глава МИД России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



319
Источник
Похожие новости
27 апреля 2021, 00:45
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
27 апреля 2021, 06:15
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
27 апреля 2021, 13:35
Киев выдал себя на переговорах с ОБСЕ: Так с кем воюете?
27 апреля 2021, 00:45
Поляки не увидели смысла защищать Украину: В "войне нервов" выиграл Путин
27 апреля 2021, 06:15
Воссоединение Украины с Россией: Вассерман предсказал итог референдума
27 апреля 2021, 15:25
"Генералы наклонили Байдена и...": Военный скандал в США в деталях
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 апреля 2021, 05:50
Политолог о новой дипломатии: Россия "бьет кулаком наотмашь" Запад
23 апреля 2021, 20:40
Чехи попросили пощады у США: "Москва не будет сносить безропотно"
27 апреля 2021, 06:15
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
23 апреля 2021, 01:25
Захарова рассказала, что будет, если "глубоко разочаровать" Москву. Словакия получила предупреждение
26 апреля 2021, 01:50
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
23 апреля 2021, 03:15
Путин "перебил" Макрона на климатическом саммите, а извиняться пришлось Блинкену
24 апреля 2021, 05:50
"Ваши предки на деревьях сидели": Грузинский оппозиционер набросился на экс-главу МИД Эстонии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.