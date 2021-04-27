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Лавров назвал "эксцессом" оскорбительное заявление Байдена о Путине
27 апреля 2021, 20:00 • 319 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров впервые прокомментировал оскорбительное заявление американского лидера Джо Байдена о президенте России Владимире Путине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров посчитал "эксцессом" скандальное заявление президента США Джо Байдена о Владимире Путине.
Напомним, на вопрос корреспондента, считает ли Байден президента России Путина "убийцей", тот подумал и ответил "Ну да". Американский лидер также отметил, что Россия "заплатит" за вмешательство в выборы.
- рассказал Лавров в интервью РИА Новости.
По словам Лаврова, президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу. По словам Лаврова, это предложение из США "мы восприняли позитивно".
"Мы хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой мы сейчас и занимаемся", - добавил глава МИД России.
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