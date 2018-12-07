Лавров назвал причину проведения референдума в Крыму в 2014 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, почему в 2014 году в Крыму был проведён референдум, по результатам которого полуостров стал российским регионом.

По словам дипломата, спустя два дня после митингов в Киеве в 2014 году украинский политик Дмитрий Ярош заявил, что «русским в Крыму делать нечего, русские никогда не будут понимать украинцев».

«Поэтому русский должен быть либо уничтожен, либо изгнан из Крыма», — продолжил цитировать Яроша Лавров.

По словам министра, подобная позиция украинской стороны положила начало тем процессам, которые привели к референдуму на полуострове.

«Не надо об этом забывать», — добавил глава МИД России.

Ранее Лавров назвал цели провокации украинской стороны в Керченском проливе.

Крым стал российским регионом 18 марта 2014 года после референдума, на котором более 96% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.