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Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе
22 декабря 2019, 00:09 • 61 • Украина
Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе.
РИА Новости
«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев отказывается обсуждать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Также он сообщил, что стороны конфликта в Донбассе поддержали продление режима прекращения огня.
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