Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров заявил, что Россия не станет ухудшать отношения с Китаем, чтобы осчастлив...
Секретный протокол: Польша ответила на слова Путина о войне
«Серьёзный шаг вперёд»: как новый контракт о транзите газа повлияет на российско...
Лаврову нравится, как Трамп на встречах с делегациями РФ обсуждает международные...
Главная / Политика

Лавров назвал откровенной беседу с Трампом в Вашингтоне

22 декабря 2019, 14:39  •  84 • Политика

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Состоявшаяся 10 декабря в Вашингтоне встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом не была сугубо протокольной, состоялся откровенный прямой разговор. Об этом сам глава российского МИД заявил в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По его словам, в традициях отношений РФ и США всегда, когда глава внешнеполитического ведомства посещает столицу партнера, он имеет аудиенцию у главы государства. "Это принципиальный момент. Да, когда мы встречаемся где-то в Европе на полях международных мероприятий, естественно, никакой речи о том, чтобы обусловливать это еще приемом у президента, не идет, - отметил Лавров. - Но когда мы посещаем столицы друг друга, это правило".

"Встреча [с Дональдом Трампом] не была пустой, не была сугубо протокольной, - подчеркнул глава российского дипведомства, отвечая на соответствующий вопрос. - Она была содержательной, мы обсудили, наверное, с десяток сущностных вопросов, включая двусторонние отношения, проблемы стратегической стабильности, контроля над вооружениями и различные региональные конфликты, будь то Ближний Восток, Украина, Корейский полуостров. По всем этим вопросам был предельно прямой разговор, никаких попыток срезать острые углы".

Российский министр также признал, что между Москвой и Вашингтоном сохраняются серьезные расхождения по некоторым вопросам, включая иранскую ядерную программу. "Но мы настроены на диалог, и Трамп подтвердил это. Считаю это принципиально важным моментом, - указал министр. - Сигнал, который он послал своему истеблишменту, сотрудникам Белого дома, Госдепартамента, очень четкий: с Россией надо продолжать разговаривать. Мы считаем, что это - единственно правильный путь".

Лавров назвал совпадением проведение встречи с Трампом в самый разгар процедуры импичмента. "Дату мы согласовали за месяц до того, как я в конечном итоге приехал с визитом в Вашингтон", - пояснил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
21 декабря 2019, 22:24
Лавров заявил, что Макрон пытается изменить русофобский нарратив в ЕС
22 декабря 2019, 14:39
Лаврову нравится, как Трамп на встречах с делегациями РФ обсуждает международные вопросы
22 декабря 2019, 00:24
Путин и Рахмон обсудили усиление границы Таджикистана и Афганистана
22 декабря 2019, 13:24
Козак отказался считать соглашение по газу между Россией и Украиной "уступкой"
21 декабря 2019, 15:54
Слуцкий рассчитывает, что Германия не даст нанести вред "Северному потоку - 2"
22 декабря 2019, 11:24
Лавров заявил, что Россия не станет ухудшать отношения с Китаем, чтобы осчастливить США
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 декабря 2019, 06:54
Санкции против «Северного потока — 2»: США хотят сделать Россию заложником Украины
22 декабря 2019, 06:39
Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»
22 декабря 2019, 13:09
«Весь день слышал слова благодарности»: в США сообщили о реакции ЕС на санкции против...
22 декабря 2019, 00:24
Пока в Киеве радовались провалу "Северного потока", Nord Stream 2 разбил вс...
22 декабря 2019, 10:09
Россия выбрала "меньшее зло", а США остались в дураках: Украинский журналис...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2019, 07:24
Трамп схлопотал импичмент и страшно доволен
21 декабря 2019, 08:09
Лукашенко доигрался: Путин отказался давать деньги (Telegram. Обзор)
16 декабря 2019, 10:54
«Не отменён, а поставлен на паузу»: участник эксперимента по пересадке головы Валерий Спиридонов — о судьбе проекта
20 декабря 2019, 09:24
"Это чётко спланированный теракт": Участник боевых действий в Чечне о том, кто стоит за стрельбой на Лубянке
18 декабря 2019, 02:09
Страна обрекла себя на гибель: Зеленскому указали на безвыходные проблемы
20 декабря 2019, 02:54
Путин ставит укропа на место: Донбасс, газ и танки на Кубани
20 декабря 2019, 22:09
Россия и Украина подписали протокол о продолжении транзита газа
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.