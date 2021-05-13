Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
На Донбассе «побратимы» из 93-й бригады уничтожили блокпост 128-й бригады ВСУ
Смерти, о которых молчит Киев: "Поднимаю голову - он лежит. И не дышит уже....
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
Главная / Политика

Лавров назвал незаконными санкции без одобрения ООН

13 мая 2021, 01:55  •  59 • Политика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал незаконным введение каких-либо санкций или применение силы без одобрения Организации Объединённых Наций. Такое заявление было сделано на пресс-конференции, состоявшейся после переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем.
Лавров отметил, что за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила. Эти правила возводятся в ранг универсальных норм и навязываются другим государствам. Россия считает подобный алгоритм не только неприемлемым, но и опасным.
По словам главы МИД, во время переговоров он подтвердил позицию России, касающуюся односторонних подходов к международной политике. Это по-прежнему считается недопустимым, хотя ряд западных стран стремятся обойти устоявшиеся коллективные механизмы выработки решений.
Глава русской дипломатии подчеркнул, что сама концепция правил ощутимо бьёт по роли ООН в мировых делах, которая является центральной с точки зрения координации.
"Россия неизменно поддерживает деятельность всемирной организации. <…> Внешнеполитические начинания России носят ооноцентричный характер", - сделал акцент Сергей Лавров.
Введение односторонних экономических санкций, а также применение силы без одобрения Совета Безопасности ООН глава МИД назвал незаконными. Он объяснил: Организация Объединённых наций - это "несущая конструкция международной правовой системы". Чтобы решать какие-либо проблемы, нужно знать позицию каждого государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
12 мая 2021, 22:15
"Хочется хлопнуть дверью": Толстой задал Европе неудобный вопрос
12 мая 2021, 22:15
Поляки посмеялись над "концом России через 59 лет"
12 мая 2021, 23:10
Украина вляпалась в скандал после жалобы в Дублинский университет из-за России
12 мая 2021, 22:15
На Украине оценили возможность нового взрыва на Чернобыльской АЭС
12 мая 2021, 22:15
Ракета убила ребёнка: Израиль сообщил о жертве новой ракетной атаки из сектора Газа
13 мая 2021, 00:05
От погромов к линчеванию: Израильтяне толпами нападают на людей - видео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 мая 2021, 06:05
Евгений Сатановский о бунте вокруг России: "Война на носу"
10 мая 2021, 07:55
Зеленский попался: "На Украину завозили "Спутник V", и в довольно больших количествах"
06 мая 2021, 20:30
Озвучен "инсайд" по саммиту с Путиным: "Байдену, видимо, будет неприятно"
07 мая 2021, 00:10
Ответа не последовало: Блинкена поставили в тупик вопросом о России и SWIFT
12 мая 2021, 02:05
По-русски: Чего боятся Путин и Скабеева выяснил украинец
09 мая 2021, 01:40
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
06 мая 2021, 04:50
Американцы не рискнут приблизиться к Петербургу: Sohu намекнул на "морскую ловушку" России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.