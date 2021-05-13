Лавров назвал незаконными санкции без одобрения ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал незаконным введение каких-либо санкций или применение силы без одобрения Организации Объединённых Наций. Такое заявление было сделано на пресс-конференции, состоявшейся после переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Лавров отметил, что за спиной большей части мирового сообщества вырабатываются некие правила. Эти правила возводятся в ранг универсальных норм и навязываются другим государствам. Россия считает подобный алгоритм не только неприемлемым, но и опасным.

По словам главы МИД, во время переговоров он подтвердил позицию России, касающуюся односторонних подходов к международной политике. Это по-прежнему считается недопустимым, хотя ряд западных стран стремятся обойти устоявшиеся коллективные механизмы выработки решений.

Глава русской дипломатии подчеркнул, что сама концепция правил ощутимо бьёт по роли ООН в мировых делах, которая является центральной с точки зрения координации.

"Россия неизменно поддерживает деятельность всемирной организации. <…> Внешнеполитические начинания России носят ооноцентричный характер", - сделал акцент Сергей Лавров.

Введение односторонних экономических санкций, а также применение силы без одобрения Совета Безопасности ООН глава МИД назвал незаконными. Он объяснил: Организация Объединённых наций - это "несущая конструкция международной правовой системы". Чтобы решать какие-либо проблемы, нужно знать позицию каждого государства.