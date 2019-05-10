Лавров назвал непростой задачей достижение мирного договора с Японией

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Достижение договоренности с Токио по вопросу мирного договора остается непростой задачей, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Японии Таро Коно.

"Обменялись мнениями относительно путей выхода на такие договоренности, которые в полной мере отвечали бы интересам наших стран и были бы однозначно поддержаны и приняты их народами. Эта задача непростая, - сказал Лавров. - Очевидно, что решить ее можно лишь путем длительной, кропотливой, креативной работы".

"Необходимо добиться подъема российско-японских отношений на качественно новый уровень через всеобъемлющее развитие двусторонних связей, как это неоднократно подчеркивал президент [РФ Владимир] Путин. Думаю, что мы едины с нашими японскими соседями в необходимости двигаться именно в этом направлении, - отметил министр. - Со своей стороны особо подчеркнули, что работа на основе декларации 1956 года означает, прежде всего, признание итогов Второй мировой войны в полном объеме, что зафиксировано и в Уставе ООН".

По его словам, еще один важный аспект связан с вопросами безопасности. "Совместная декларация готовилась и подписывалась в конкретных исторических и геополитических условиях. С тех пор ситуация коренным образом изменилась. Мы вынуждены учитывать, что сегодня действует договор безопасности между Японией и США", - напомнил глава МИД России.

Совместная деятельность РФ и Японии на Курилах

Также министр рассказал, что российско-японская группа по юридическим аспектам деятельности на Курилах соберется 20 мая.

"В ближайшее время начинается диалог по согласованию юридических аспектов реализации совместной хозяйственной деятельности. Рабочая группа, специально созданная для рассмотрения юридических вопросов этой сферы сотрудничества, соберется в Москве 20 мая, - сказал он. - 21 мая тоже в Москве состоится заседание еще одной рабочей группы, которая будет трудиться над согласованием режима свободного передвижения между жителями Сахалинской области и префектуры Хоккайдо".

Ход переговоров по совместной хозяйственной деятельности на Курилах РФ и Япония оценивают положительно, отметил дипломат. По его словам, соответствующие проекты находятся на "продвинутой стадии согласования".

"Подробно обсудили тематику налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Дали позитивную оценку итогам состоявшегося в Токио в апреле пятого раунда переговоров по совместной хозяйственной деятельности на уровне заместителей глав МИД двух стран, - сказал Лавров. - Договорились сосредоточиться на конкретизации проектов сотрудничества, которые находятся на продвинутой стадии согласования, с тем, чтобы выработать соответствующие бизнес-модели".

Министр отметил, что целью является выход на взаимовыгодные схемы практической кооперации, которые "отвечали бы интересам компаний-участниц и задачам социально-экономического развития соседних регионов - Сахалинской области и префектуры Хоккайдо". "В конечном счете это должно способствовать упрочению доверия, добрососедства между нашими странами", - заявил глава МИД РФ.

Новая встреча

По словам Лаврова, встреча министров иностранных дел и министров обороны России и Японии в формате "2+2" состоится в Токио 30 мая.

"С удовлетворением констатировали наличие солидной основы для наращивания совместных усилий по повышению качества нашего диалога. За последний год состоялось пять встреч президента [РФ Владимира Путина] и премьер-министра [Японии Синдзо Абэ]", - отметил Лавров.

"Сегодня мы рассмотрели график дальнейших контактов на высшем и высоком уровне. На регулярной основе проходят переговоры руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "2+2". Очередная, уже четвертая, встреча в таком формате состоится в Токио 30 мая", - сказал министр.

Предыдущий раунд российско-японских переговоров в формате "2+2" между министрами иностранных дел и обороны состоялся 31 июля 2018 года в Москве. Тогда главы ведомств обсудили укрепление взаимодействия в военной сфере, сотрудничество в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, гуманитарные проблемы Сирии, а также налаживание совместной хозяйственной деятельности на Курилах.