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Лавров назвал неприемлемым предложенный Украине выбор между Россией и Европой
30 июля 2018, 15:09 • 162 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемым предложенный Западом Украине выбор между Россией и Европой.
РИА Новости
«Вот эта вот логика: либо Украина с нами, либо она с вами — она никуда не исчезла. Она продолжает оставаться до сих пор в умах наших западных коллег», — сказал Лавров на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
По его словам, ещё в 2004 году западные коллеги стали публично «не стесняясь в микрофон заявлять: украинский народ должен сделать выбор — либо он с Россией, либо он с Европой».
«Сам по себе этот подход провокационный и абсолютно неприемлемый в современном мире», — отметил Лавров.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал сохранить энергетическую независимость страны и «не преклонять голову и колено» перед российскими властями. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал данное заявление украинского премьера.
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