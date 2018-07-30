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Лавров назвал неприемлемым предложенный Украине выбор между Россией и Европой

30 июля 2018, 15:09  •  162 • Украина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемым предложенный Западом Украине выбор между Россией и Европой.
 
РИА Новости
 

«Вот эта вот логика: либо Украина с нами, либо она с вами — она никуда не исчезла. Она продолжает оставаться до сих пор в умах наших западных коллег», — сказал Лавров на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

По его словам, ещё в 2004 году западные коллеги стали публично «не стесняясь в микрофон заявлять: украинский народ должен сделать выбор — либо он с Россией, либо он с Европой».

«Сам по себе этот подход провокационный и абсолютно неприемлемый в современном мире», — отметил Лавров.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал сохранить энергетическую независимость страны и «не преклонять голову и колено» перед российскими властями. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал данное заявление украинского премьера.

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