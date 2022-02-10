Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
"Они считают русских братьям": Откровенное признание солдата ВСУ прозв...
Ушёл пешком: что делал Макрон ночью на Красной площади после разговора с Путиным
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
Главная / Политика

Лавров назвал ложью заявления Кулебы о Минских соглашениях: "Школа Геббельса"

10 февраля 2022, 20:15  •  52 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров назвал ложью и нарушением Минских соглашений заявления политиков Украины о Минских соглашениях.
Глава МИД России Сергей Лавров сравнил высказывания украинского министра Дмитрия Кулебы с "демагогией Геббельса" в вопросе выполнения Минских соглашений.
По словам дипломата, Кулеба "прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в Минских договорённостях не предусмотрен".
Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха...
- заявил министр на пресс-конференции в Москве после переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.
По словам Лаврова, такие заявления Кулебы являются "ложью на голубом глазу", поскольку Минские соглашения одобрены Советом Безопасности ООН, передаёт "Коммерсантъ".
"Это, конечно, положение, достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать Минские договорённости", - пояснил Сергей Лавров.
Министр в ходе переговоров с Трасс напомнил, что официальные лица в Киеве, в том числе президент Владимир Зеленский, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и другие политики неоднократно заявляли, что Киев не собирается напрямую говорить с Донецком и Луганском.
Россия неоднократно подчёркивала, что на Украине идёт внутриукраинский конфликт, а Россия не является стороной гражданской войны. Минские соглашения заключены в 2015 году для разрешения войны в Донбассе, однако Украина не выполнила условий, под которыми подписалась в Минске.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


52
Источник
Похожие новости
10 февраля 2022, 03:20
Карту с допингом на Олимпиаде разыграли намеренно – Сосновский
10 февраля 2022, 06:50
Соратникам Жириновского соврали о его состоянии: Источник выдал правду
10 февраля 2022, 03:20
"Дальше уже пропасть": Политолог перечислил последние провалы Зеленского
10 февраля 2022, 14:25
"Никогда подобного не говорил": Кедми заявил о знаковой фразе Путина
10 февраля 2022, 12:40
Одно фото лучше тысячи слов: Переговоры Сергея Лаврова и Лиз Трасс
10 февраля 2022, 16:45
Захарова назвала две сенсации после переговоров Лаврова и Трасс: "Вывел на чистую воду"
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 февраля 2022, 08:35
Британия готовит России страшную кару: возврат "русского золота" в Москву
10 февраля 2022, 03:20
Карту с допингом на Олимпиаде разыграли намеренно – Сосновский
10 февраля 2022, 06:50
Соратникам Жириновского соврали о его состоянии: Источник выдал правду
10 февраля 2022, 03:20
"Дальше уже пропасть": Политолог перечислил последние провалы Зеленского
10 февраля 2022, 07:20
От «Дельфина» к «Стражу»: что собой представляет вторая модификация российского погру...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2022, 16:55
Кива похоронил Украину. Совсем: "Всё, больше нет"
06 февраля 2022, 07:45
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую "не заметил никто"
05 февраля 2022, 01:25
"Теперь мы обращаемся к России": Трамп указал на признаки развала США
10 февраля 2022, 08:35
Британия готовит России страшную кару: возврат "русского золота" в Москву
08 февраля 2022, 01:45
Путин ответил недовольному Минскими соглашениями Зеленскому: "Терпи, моя красавица"
09 февраля 2022, 13:55
НАТО превзошло по хамству даже США. Теперь решение будет принимать лично Путин
06 февраля 2022, 10:05
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеленского возмутила украинцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.