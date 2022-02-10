Лавров назвал ложью заявления Кулебы о Минских соглашениях: "Школа Геббельса"

Глава МИД России Сергей Лавров назвал ложью и нарушением Минских соглашений заявления политиков Украины о Минских соглашениях.

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил высказывания украинского министра Дмитрия Кулебы с "демагогией Геббельса" в вопросе выполнения Минских соглашений.

По словам дипломата, Кулеба "прямо заявил, что никакого прямого диалога с Донецком и Луганском не будет, поскольку такой диалог в Минских договорённостях не предусмотрен".

Это, понимаете, уже точно совершенно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха...

- заявил министр на пресс-конференции в Москве после переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

По словам Лаврова, такие заявления Кулебы являются "ложью на голубом глазу", поскольку Минские соглашения одобрены Советом Безопасности ООН, передаёт "Коммерсантъ".

"Это, конечно, положение, достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать Минские договорённости", - пояснил Сергей Лавров.

Министр в ходе переговоров с Трасс напомнил, что официальные лица в Киеве, в том числе президент Владимир Зеленский, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и другие политики неоднократно заявляли, что Киев не собирается напрямую говорить с Донецком и Луганском.

Россия неоднократно подчёркивала, что на Украине идёт внутриукраинский конфликт, а Россия не является стороной гражданской войны. Минские соглашения заключены в 2015 году для разрешения войны в Донбассе, однако Украина не выполнила условий, под которыми подписалась в Минске.