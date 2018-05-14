Лавров назвал кризисной ситуацию вокруг сделки по иранскому атому

• 41 • Политика

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров, открывая в понедельник встречу со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, назвал кризисной ситуацию, складывающуюся вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Ценим эту возможность встретиться в Москве и обменяться мнениями по вопросам Совместного всеобъемлющего плана действий, вокруг которого сложилась, прямо скажем, кризисная ситуация", - заявил Лавров.

Как напомнил глава российского МИД, в ближайшие дни Зариф также проведет встречи со всеми участниками СВПД, кроме США, которые приняли решение выйти из этой договоренности. "К сожалению, мы в очередной раз убеждаемся, что Вашингтон стремится ревизовать ключевые международные договоренности, - подчеркнул он. - Поэтому сегодня рассчитываем посмотреть, как мы можем с участием Китая, России, Ирана, Евросоюза использовать имеющиеся в нашем распоряжении механизмы, чтобы не допустить подрыва этого важнейшего документа и не допустить дестабилизации обстановки в регионе".

"Насколько мы понимаем, и Евротройка, и Китай, и Иран, как и Россия, заявили о своем намерении придерживаться положений СВПД, - обратил внимание глава МИД РФ. - Очень хотели бы поподробнее обсудить ваши планы и наши общие действия".

Лавров подчеркнул, что законные интересы каждого из участников иранской сделки по атому закреплены в Совместном всеобъемлющем плане действий, их необходимо совместно отстаивать.

"Я прекрасно понимаю стремление Ирана обеспечить свои законные интересы, - сказал он. - Отмечу, что и у РФ, и у других участников сделки - Китая, европейских стран - есть законные интересы, которые закреплены в этой договоренности". "Поэтому нам нужно сообща отстаивать законные интересы каждого из нас", - добавил глава МИД РФ.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения. При этом Вашингтон выдвинул Тегерану фактически невыполнимые условия.

Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон призвали всех участников сделки и дальше ее полностью выполнять, а президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать свои обязательства. Лавров назвал выход США из СВПД нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и отметил, что Россия будет добиваться сохранения соглашения, несмотря на планы Вашингтона возобновить санкционный режим против Тегерана.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники