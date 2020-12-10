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Лавров назвал коварные цели Запада в отношении России

10 декабря 2020, 22:05  •  61 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На Смоленской площади назвали рестрикции в адрес Москвы бессмысленными
Запад пытается затормозить развитие России, в том числе сдерживая ее внешние возможности. Однако все санкции в отношении Москвы не имеют смысла и контрпродуктивны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед членами президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
"Нам сейчас ясно, что цель Запада как раз не дать нам возможность сформировать внешние благоприятные условия для внутреннего развития России. По крайне мере все, что делается для сдерживания России, преследует такую цель", – цитирует "КоммерсантЪ" главу нашей дипломатии.
По его мнению, такая политика по отношению к РФ будет продолжена. Но Москва не станет ни перед кем оправдываться или работать в поисках чьего-либо одобрения своим действиям, подчеркнул Лавров.
Он отметил, что все санкционные угрозы или попытки найти иные способы наказания России "абсолютно бессмысленны и контрпродуктивны". Министр не понимает, почему до наших иностранных конкурентов это не доходит.
"Нам взаимодействие с Западом нужно не больше, чем Западу нужна Россия с нашими возможностями", – констатировал Лавров и добавил, что Москва открыта для любого общения с зарубежными партнерами.
Ранее мы писали, какой сигнал глава МИД РФ подал Берлину, когда встретился пару дней назад с депутатами бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии", которая представляет радикальное оппозиционное крыло парламента. Возможно, российские власти проверяют реакцию канцлера ФРГ Ангелы Меркель и ее окружения на фоне пригретого Берлином российского оппозиционера Алексея Навального.

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